Anche RTTR ora certifica le fake news de «Il Dolomiti».

Quello per la testata diretta da Luca Pianesi è ormai un vero e proprio bagno di sangue.

Ossessionato ormai dai casi di razzismo a tal punto da inventarli di sana pianta il «prode» guerriero della sinistra incappa in un clamoroso errore, insomma una fake news da guiness dei primati.

Dopo l’abbandono di molti collaboratori stufi del “clima Becero” che si respira all’interno del giornale, la scelta di chiedere l’elemosina e un sostegno ai propri lettori per poter sopravvivere, e le fake news pubblicate in serie negli ultimi 20 giorni, (link1) (link2)Pianesi ne combina un’altra delle sue.

Pubblicità Pubblicità

Stavolta se la prende con Daniele Demattè inventandosi di sana pianta una storia che non esiste e accusandolo di razzismo. (qui articolo)

L’articolo scritto da Pianesi è stato preso «copia ed incolla» dal Trentino e da RTTR che nemmeno si sono sognati si sentire la versione di Demattè.

Perché a Trento, quando c’è di mezzo la Lega o qualcuno del centro destra tutto è lecito, anche metterlo alla gogna mediatica peggio di un pedofilo.

Cosa che Il Dolomiti, giornale dei centri sociali e del Partito democratico Trentino appunto ha fatto.

RTTR dopo aver dato la notizia falsa presa da Il Dolomiti oggi fa retromarcia e durante il notiziario delle 12.45 smentisce e arrampicandosi sugli specchi spiega: «Nessuna conseguenza penale per Daniele Demattè, il marito della consigliera provinciale Katia Rossato che sul suo profilo facebook aveva «postato» il filmato di una donna di colore che cadeva in bicicletta in una via di Rovereto mentre procedeva in contromano. Dal video poteva sembrare che l’uomo non si fosse fermato a prestare soccorso limitandosi a filmarla e a criticarla per la sua itterizia. Ma come ha dichiarato lo stesso Daniele Demattè pubblicando un altro video online e come è stato dimostrato in realtà aveva rallentato accertandosi che la donna non avesse bisogno di aiuto. La scena inoltre si era verificata a 50 metri di distanza dal mezzo di Demattè e non era stata ripresa intenzionalmente con il telefono ma solo con la dash cam, la telecamera di sicurezza istallata sull’autovettura»

In poche parole la stessa RTTR certifica la gigantesca fake news de «Il Dolomiti» raccontando la verità su come sono andate le cose.

Non c’erano dubbi sulla professionalità e l’onesta intellettuale della direttrice Marika Terraneo persona seria e preparata. L’unica sua colpa è stata quella di incappare in uno sbaglio dovuto forse alla leggerezza o alla troppa fiducia data a qualche collaboratore.

Ma chi in fondo nella vita non ha mai sbagliato getti la prima pietra.

Non altrettanto però si può dire di Luca Pianesi che per ora non ha ancora smentito.

La smentita potrebbe essere difficile perché pare che la notizia sia stata ripresa dal “baldo” direttore de Il Dolomiti, in cerca di cause di razzismo notte e giorno, niente meno che sulla pagina facebook di «Rovereto Violenta» pagina tristemente famosa per essere collegata al gruppo anarchici di Rovereto.

Ma ora chi risarcirà il povero Daniele Demattè, che per colpa di Pianesi è stato insultato, calunniato e diffamato per giorni?

Per Pianesi potrebbe anche piovere sul bagnato: «Attendiamo le motivazioni della sentenza dell’ordine dei giornalisti di Roma per il caso dello stupro di Rimini, dove Pianesi ha diffamato e calunniato il nostro giornale che poi invece è stato completamente assolto certificando così il nostro comportamento corretto, per depositare una nuova denuncia nei suoi confronti, ribadisco anche di essere ancora in attesa delle scuse» – Così l’amministratore della Cierre edizioni Roberto Conci, proprietario dei copyright della voce del Trentino

La domanda ora viene spontanea. Ma i 4 finanziatori di questo giornale, cioè l’ex presidente di confindustria Mazzalai, Progetto Salute, La cantina di Roverè della Luna e un’azienda veneta sono a conoscenza di cosa pubblica la loro testata? Noi pensiamo di no.

Ed infine la ciliegina sulla torta. Leggetevi il codice d’onore pubblicato su «il Dolomiti» e fatevi una risata. Altro che «la sai l’ultima» qui si parla davvero di Oscar, si, delle fake news. «Toc toc ordine dei giornalisti, se ci sei batti un colpo» – ci viene da dire perché «chi di spada ferisce poi di spada perisce»