Val di Tovel, nuovi pass anche per i residenti nel Comune di Contà

L’incidente è successo poco dopo le 23.00 di ieri sera sulla Strada Statale 42 all’altezza del paese di Monclassico.

Due autovetture si sono scontrate uscendo si strada.

Sul posto sono intervenuti ben 16 vigili del fuoco di Malè che con le pinze idrauliche hanno estratto dalle lamiere le persone intrappolate dell’abitacolo di una delle due vetture. Non è stato un lavoro facile.

Pubblicità Pubblicità

Sono intervenuti anche l’elisoccorso e due ambulanze di Trentino emergenza che hanno trasportato al santa chiara di Trento un ragazzo di 12 anni e all’ospedale di Cles altre due persone.

Sono state ricoverate tutte in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.