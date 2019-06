Tiziana Sembianti: «I capolavori allo specchio» dentro un museo casalingo

Modi gentili ed eleganti, Tiziana Sembianti vive con il marito, Claudio Jungg, in una casetta tra i colli trentini, in mezzo ad una natura lussureggiante.

Dal balcone si vedono campi, fiori, salici e, in lontananza, un tocco di Medioevo: le mura di pietra del poderoso castello di Besenello.

E’ la dimora perfetta per una pittrice, che ha bisogno di silenzio e concentrazione per portare a termine i suoi capolavori, e per un ex “mago” del turismo, che dopo aver viaggiato per il mondo in lungo e in largo, sin da ragazzo, apprezza ora più che mai la quiete e la serenità che la natura sa offrire a chi è disposto a contemplarla.

Alcuni anni orsono un giornalista, Stefano Lorenzetto, celebre soprattutto per le sue interviste dedicate a “Tipi italiani” non famosi ma meritevoli per genio ed originalità, dedicò a Tiziana e ai suoi capolavori un’ intera pagina de Il Giornale, intitolata: Ho trasformato casa mia in un Louvre tutto per me.

Sì perchè Tiziana non soltanto dipinge soggetti originali, coniugando gusto per il bello con significati allegorici profondi, ma realizza anche copie perfette, “capolavori allo specchio” dei grandi quadri del passato (alcuni dei quali destinati ad essere distrutti dal tempo).

Lo fa dopo aver “stazionato” nei grandi Musei d’Europa, dopo aver studiato alla perfezione la vita, le idee, le manie, il tempo storico dei pittori che desidera riproporre: per questo le pareti della sua casa sono tappezzate di quadri, ma anche di libri biografici, artistici, storici…

“Ho trovato appeso alle pareti – esordiva Lorenzetto nell’articolo citato- fra cucina, tinello e salotto, mezzo millennio di storia dell’arte, dal 1400 al 1900: La dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci, la Canestra di frutta di Caravaggio, la Zingarella di Boccaccio Boccaccino, il Paesaggio invernale con pattinatori e trappola per uccelli e l’Adorazione dei Magi nella neve di Pieter Bruegel il Vecchio, il Vaso di fiori su balaustra di marmo di Jan van Huysum, I giocatori di carte di Paul Cézanne, I papaveri di Claude Monet, la Natività di Georges de la Tour. E poi tre tele di Vincent Van Gogh e due di Paul Gauguin e altri dipinti dei tre fratelli Limbourg, di Hendrik Avercamp, di Odilon Redon e del Maestro delle mezze figure femminili, l’anonimo pittore fiammingo del XVI secolo. Tutti con le loro cornici originali”.

Qualche anno dopo, nel 2015, queste opere – figlie di un’ impressionante capacità tecnica e di una sensibilità raffinata ( “Le cattedrali sono stupende -dichiara- perchè chi le costruiva ci credeva”)-, sono state esposte con notevole successo di pubblico, all’Expo di Milano dal 2 luglio al 1 agosto 2015, mentre in varie occasioni sono servite ad appassionare i giovani – intristiti fors’anche da tanta arte moderna, sciatta, concettosa e senz’anima – alla bellezza della pittura.

Viene da chiedersi, allora, perchè non valorizzare anche a livello locale la Collezione “Capolavori allo Specchio”, organizzando per esempio visite periodiche da parte di scuole superiori o università ad indirizzo artistico, con lezioni sulla pittura (dal 1400 al 1900) tenute da professori e con l’aiuto eventuale di Tiziana Sembianti Iungg?

Immaginiamo se in una delle tante sale del Castello del Buonconsiglio, o del Palazzo delle Albere, o del Mart, o di un altro palazzo trentino, i giovani potessero godere di un’offerta permanente per approfondire la conoscenza della pittura, e i turisti in visita alla nostra città potessero anche ripercorrere, in breve tempo, molte pagine gloriose della grande storia della pittura?