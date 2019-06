Tenta di entrare in contromano in via Muredei. Il video

Ieri il nostro giornale ha pubblicato un articolo dove erano riportate delle lamentele di alcuni utenti che sostengono di ricevere una comunicazione di pagamento mancante con conseguente minaccia di interruzione del servizio, se entro la data indicata, non provvederà al pagamento.

Secondo gli utenti nella richiesta non sarebbe indicato a quale servizio farebbe riferimento l’eventuale insoluto: luce, acqua o gas e non ci sarebbe inoltre nessuna indicazione della fattura, il periodo di competenza o altre note che possano far risalire al cartaceo del mancato pagamento.

Oltre questo, alcuni utenti sottolineavano il fatto di aver ricevuto l’avviso di pagamento con minaccia di distacco ancora prima che la fattura scadesse.

In più l’avviso è spedito come una normale lettera, mentre per avere valore legale e quindi portare ad un eventuale sospensione del servizio, la comunicazione dovrebbe avere una data certa, come solo una raccomandata potrebbe avere.

Dolomiti Energia oggi ha gentilmente e velocemente risposto alle lamentele e domande dei lettori attraverso una nota che riportiamo integralmente sotto.

IL COMUNICATO DI DOLOMITI ENERGIA – Volentieri rispondiamo all’articolo comparso ieri su La Voce del Trentino, in cui si fa riferimento a “strani” solleciti ricevuti da Dolomiti Energia. La società desidera tranquillizzare tutti i lettori e i clienti: come si evince anche dall’immagine riportata a corollario dell’articolo, si tratta di una segnalazione relativa a fatture insolute, che come prevede la normativa vigente, viene inviata a seguito di un mancato pagamento, con l’invito ad effettuarlo nei tempi previsti, e senza alcuna minaccia di taglio del servizio.

In sostanza si tratta di un primo livello di sollecito, un invito al pagamento spedito al cliente per ricordargli di provvedere al pagamento della bolletta scaduta. Nella lettera, alla pagina successiva, viene indicato il numero della fattura di riferimento, la data di emissione e di scadenza della stessa e l’importo da devolvere a Dolomiti Energia, nonché il tipo di fornitura a cui fa riferimento per poter permettere al cliente tutte le verifiche del caso.

La società desidera confermare in ogni caso a tutti i clienti la massima disponibilità per rispondere ad ogni richiesta di chiarimenti.