Nord africano in bicicletta investe una 51 enne e fugge

Emozioni forti al centro sociale Bruno in occasione della spaghettata che, organizzata il primo giorno del possibile sfratto, avrebbe voluto essere una testimonianza militante.

Già perché la rivoluzione si fa a tavola con spaghetti e forchette, e poi a pancia piena si rischiano di avere anche le visioni.

Ed è allora che si vede Ghezzi “essere umano” più noto come promoter-giullare, piuttosto che politico, che porta la propria solidarietà.

Però dopo la sfiga che ha portato alla povera Giulia Merlo, che dopo il suo appoggio canterino, si è perfino ritirata dalla politica attiva, ora quando in giro si vede Ghezzi sulla sua bicicletta con zainetto al seguito, tutti si toccano in più parti possibili

Con la pancia piena si vedono anche i fantasmi ed ecco paventarsi Attolini di Leu, ma non c’è traccia del PD che evidentemente non ha ancora deciso da che parte stare.

E di fatto lascia questo spazio politico a Futura 2018 che così una manciata di voti se li garantisce.

Poi chi c’è?

I firmatari del documento di solidarietà che ha registrato l’adesione in massa – si fa per dire – dei vertici di Futura 2018 conferma in via definitiva l’appoggio totale che Paolo Ghezzi ex direttore dell’Adige offre al centro sociale.

Attenzione perché adesso arriva la notizia.

Il centro Bruno ha deciso di fare il centro sociale e così dopo anni di comodo “ comodato d’uso gratuito”, decide di occupare: cioè si auto occupa. Bella storia.

La modalità non è chiara, ma la rivoluzione si può fare anche cambiando le definizioni.

Poi però si potrebbe anche smettere tutto qualora la Provincia decidesse di prolungare il contratto di comodato d’uso gratuito o meglio ancora, se mettesse a disposizione una serie di fabbricati sempre gratuiti, tra i quali il Bruno potrebbe scegliere la propria sede.

Seconda notizia.

Il Bruno non paga l’affitto, ma le utenze si, e qui tutte le tavolate hanno dato il via ad una “ola” in versione stadio.

Insomma c’era da divertirsi.

Due cose però non sono state spiegate.

La prima perché il Bruno ha diritto di esistere in una struttura messa gratuitamente a disposizione dalla Provincia e pagata dai contribuenti trentini?

Si potrebbe capire se fosse un’associazione di boy scout, ma un centro sociale la cui natura e azioni sono del tutto diverse che diritto ha?

Il centro sociale Bruno può tranquillamente trasferirsi in uno dei tanti capannoni sfitti, pagare l’affitto e giocare a fare la rivoluzione a proprie spese e non con i soldi dei cittadini.

Seconda domanda.

Ma a partire dalla concessione del Parco Santa Chiara per OltrEconomia Festival, il centro sociale Bruno cos’ha pagato degli spazi che ha avuto a disposizione?

Quanti e quali contributi può aver ricevuto per organizzare gli eventi al suo interno?

Queste domande potrebbero essere frutto di qualche interrogazione da parte dei sonnolenti consiglieri delle minoranze del comune di Trento.

Sarebbe bello conoscere tanti retroscena del giochino costruito dai figli di papà della Trento bene.

Ultima cosa. A fine mese il Bruno, come tutti gli anni, deve chiudere per ferie, cerchiamo di non rovinargliele e si faccia uno sgombero nei termini, grazie.