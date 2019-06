Alto Garda: tre incidenti fra bikers, scalatori e ciclisti

Nella grande festa di mercoledì 5 giugno alla casa di riposo Città di Riva, per il centesimo compleanno di Ines Toniolli, a cui anche noi porgiamo gli auguri per altri «100 anni» di vita, erano presenti anche l’Amministrazione comunale rappresentata dall’assessora Flavia Chincarini che ha voluto portare il saluto e il segno della vicinanza della città.

Ma qualcosa è stonato fra battute di mani, auguri e brindisi vari.

E’ consuetudine infatti che gli amministratori comunali usino la Fascia Tricolore, durante la partecipazione a manifestazioni pubbliche.

Ma spesso il suo utilizzo è fatto in modo sbagliato, e persino, in alcuni casi, anche offensivo.

Quanto successo è stato notato da Luca Grazioli consigliere comunale Lega di Riva del garda

«La fascia tricolore è distintivo del Sindaco – sottolinea Grazioli – essa reca lo stemma della Repubblica e quello del Comune, è da portarsi a tracolla sulla spalla destra col fiocco che finisce all’altezza dell’anca sinistra e, nell’indossarla, la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta. L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice Sindaco o dagli Assessori e deve essere sempre curata, pulita e in ordine. Quindi è corretto indossare la Fascia Tricolore sulla spalla destra con il colore verde dalla parte interna (il collo rappresenta l’asta della bandiera). Infatti, sui pennoni dei palazzi pubblici, la bandiera è esposta col colore verde vicino all’asta. Purtroppo, molto spesso, la Fascia Tricolore viene indossata esclusivamente per motivi esibizionisti, o peggio ancora come si può vedere nella foto (pubblicata sul sito busa.info) in maniera inadeguata e superficiale. Forse è il caso che il Sindaco prima di delegare ad altri l’utilizzo del Fascia Tricolore, spieghi agli interessati cosa rappresenta e come va utilizzata».

La Fascia è un elemento simbolico ed è finalizzata a rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e, nel contempo, sottolinea l’impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità.

Va comunque tenuto conto che sull’argomento alcuni dettagli non sono molto chiari.

Sul sito del ministro dell’interno sull’argomento infatti viene riportato testualmente che «Al riguardo, si fa presente che il riferimento alla ‘spalla destra’, originariamente introdotto ad opera del comma 7 dell’art. 36 della legge n. 142/90, è stato successivamente eliminato dall’art. 11, comma 14 della legge 265/99. Tuttavia, sebbene anche l’attuale disciplina vigente in materia con l’art. 50, comma 12, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, si ritiene che, pur non sussistendone l’obbligo normativo, la modalità più corretta, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità, sia pur sempre quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo.»

Infatti, sui pennoni dei palazzi pubblici, la bandiera è esposta col colore verde vicino all’asta.

Purtroppo, molto spesso – come ricordato da Luca Grazioli – la Fascia Tricolore viene indossata esclusivamente per motivi esibizionisti, o peggio ancora in maniera inadeguata ed offensiva, facendola indossare anche ad animali.

Forse è il caso che i Sindaci prima di delegare ad altri l’utilizzo del Fascia Tricolore, spieghino agli interessati cosa rappresenta e come va utilizzata.