A Levico annullata la delibera il giorno dopo il voto

Con 1.621 voti Enrico Galvan è il nuovo sindaco di Borgo Valsugana, staccata di 174 voti Martina Ferrai che si ferma a 1.447.

Per la sinistra di Borgo che per l’occasione si era mascherata dietro la dicitura “polo civico” è la terza sconfitta elettorale, a Claudio Voltolini 2009, Fabio Pompermaier 2015 ora si aggiunge anche la “pizzochera” Martina Ferrai che per l’occasione aveva inserito nelle tre liste numerosi parenti ma questo non è bastato.

Non è bastato nemmeno il triste teatrino messo in scena da Massimo Dalledonne, mediatore super schierato (indovinate dove) dell’ultimo incontro fra i due candidati sindaci a Borgo.

Il povero Dalledonne in cerca di una disperata visibilità dopo essersi piegato a 90° nei confronti della sinistra di Borgo, dal palco con voce tremolante ed insicura, ha lanciato una battuta contro il nostro giornale talmente triste ed «idiota» da far piangere anche il più grande ottimista del pianeta

Il pubblicista, riconosciuto come di seconda o terza fascia, dovrebbe invece chiedersi perché il suo giornale di riferimento non ha fatto la stessa cosa che ha fatto la Voce del Trentino. Cioè riportare la verità.

Verità che i cittadini di Borgo sapevano bene dove trovarsi, visto il risultato finale.

Ma da chi si era candidato nel 2009 con la sinistra,(lista ausugum) e come capolista, alle elezioni di Borgo prendendo consensi oceanici, cioè ben 23 voti, cosa si poteva attendersi?

A Massimo Dalledonne, se non sarà in pensione, diamo appuntamento fra 5 anni, magari si potrà rifare.

Un consiglio però: la prossima volta si faccia suggerire le battute da un comico vero, per evitare delle figuracce.

Ma torniamo al voto di ieri.

Ferrai era sostenuta da ben tre liste, Civitas, Innova e Viviamo Borgo Olle spinta da tutta la vecchia sinistra di Borgo di cui avevamo ampiamente parlato in tempi non sospetti in questo articolo

La squadra di Enrico Galvan su i banchi di maggioranza sarà composta da : Paolo Dalledonne, Giacomo Nicoletti, Patrizio Andreatta, Mariaelena Segnana, Enrico Frainer, Enrico Cimadon e Sabrina Parolin per Borgo Olle bene comune, Luca Bettega, Emanuele Deanesi, Rocco Guarini e Armando Orsingher per Borgo Domani

Tra le file di minoranza: Martina Ferrai e Marco Galvan per Civitas, Samuele Campestrin per Innova, Davide Decarli e Lorenzo Trentin per la Lega Nord e Marika Sbetta per Borgo Olle uniti per il cambiamento.

Non ci sarà nessun rappresentate della lista Rivivere Borgo guidata da Sunil Pellanda che però ha dato chiara indicazione di voto a Galvan senza accordi di apparentamento ufficiali. Un gesto che il nuovo sindaco dovrà certamente tenerne conto.

Su questo argomento va sottolineata un’ ultima nota, che non è di poco conto.

La percentuale che divide Galvan da Ferrai è alla fine quasi la stessa dei voti ricevuti dalla lista di Sunil Pellanda che ha sostenuto nel ballottaggio il nuovo sindaco.

A pensare male si fa peccato diceva una grande politico, ma a volte ci si azzecca. Che quella esigua percentuale del 6% abbia davvero fatto la differenza negli equilibri del ballottaggio? Ai posteri l’ardua sentenza