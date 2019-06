Linea ferroviaria Trento – Malè – Mezzana: interruzione tra Mezzolombardo e Cles

New entry nella galleria degli orrori dello spaccio nel centro storico di Trento

Siamo in via Torre Vanga, prima dell’inizio della scalinata del sovrapasso della ferrovia che porta sul cavalcavia dal quale poi si arriva in Via Buonarroti oppure al ponte di san Lorenzo.

Il video immortala il nervoso andare avanti ed indietro di un soggetto che presidia il muretto.

Il soggetto, all’apparenza di cittadinanza magrebina, prima controlla la presenza di una serie di involucri – un sacchetto bianco e uno nero – poi sceglie quello nero che prende in mano spostandolo fino ai primi scalini.

Subito dietro di lui arriva il cliente, un giovanissimo italiano, che compra la dose.

Dal momento che ci troviamo nell’area della Portela, zona tristemente nota per lo spaccio a tutte le ore della giornata, è facile pensare ad un nascondiglio di quella che non sembra essere una modica quantità di droga.

Appoggiati al muretto da alcuni mesi ci sono sempre degli extracomunitari ed i sassi a vista del muro possono offrire un facile nascondiglio.

Anche questo video, come quello che abbiamo pubblicato il mese scorso che testimoniava la consegna di una dose di droga da uno spacciatore ad un cliente in Via Roma, è in possesso da ieri pomeriggio delle forze dell’ordine.

Nel caso di Via Roma, le riprese servirono per individuare e arrestare lo spacciatore, speriamo che anche in questo caso possano contribuire a togliere dalla strada uno di questi venditori di morte. (qui il video)

