41° pellegrinaggio Macerata – Loreto: oltre 100 i trentini che hanno partecipato

La notte tra l’8 e il 9 giugno si è svolto il pellegrinaggio mariano notturno più partecipato d’Europa, da Macerata a Loreto, a cui hanno preso parte due gruppi di oltre 100 trentini (provenienti da Trento e dalla Valsugana soprattutto), scesi in pulman organizzati da Comunione e Liberazione di Trento. Al pellegrinaggio, giunto alla 41esima edizione, partecipano oltre 100.000 persone da tutta Italia ed Europa. Il cammnino notturno parte dallo stadio Helvia Recina di Macerata, dopo la celebrazione della Santa Messa e dopo un programma di canti e testimonianze che comincia già alle 18 del pomeriggio. Pubblicità Pubblicità

Da sette anni papa Francesco si collega in diretta prima della messa per salutare e benedire i pellegrini e lanciare dei messaggi sul tema scelto anno per anno.

Quest’anno il tema era “Non sarai piu solo, mai”, e il papa è intervenuto mostrando la sua vicinanza “..nel peregrinare. Peregrinare è camminare. E’ fare un una sera quello che si fa in tutta la vita: andare avanti! Nella vita si deve camminare sempre. Anche quando siamo nel riposo, dobbiamo camminare con lo spirito, per andare sempre avanti, all’incontro con la pienezza. La pienezza di Gesù. La pienezza per tutti noi.”

Nel kit del pellegrino che viene distribuito a tutti i partecipanti, quest’anno vi era una novità, infatti era presente un crocefisso benedetto da papa Francesco, in occasione dell’udienza del mercoledi 5 giugno a Roma.

Questo crocefisso investe tutti i cristiani nella loro funzione di “battezzati e inviati”, per essere testimoni della fede e missionari verso il mondo. Il mandato missionario fa parte attivamente cosi dell’edizione 2019 del Pellegrinaggio.

Come tutti gli anni è arrivata anche la fiaccola del pellegrinaggio, partita da Roma, benedetta dal papa in occasione dell’udienza del mercoledi. Prima della Santa messa sono state ascoltate alcune testimonianza, tra cui la più toccante è stata quella di Jonathan di Firenze. Sua moglie, in gravidanza, fu colpita da un tumore al seno, e venne affidata dalla Madonna durante il Pellegrinaggio alle cure dell’Istituto Oncologico di Milano, per una sperimentazione di un protocollo medico su 100 donne. Il figlio Giacomo è nato sano, e la mamma Katre si è ripresa, maturando la convinzione di come tutto nella vita è un dono. Il cammino di vita diventa un cammino di fede per mettersi a disposizione degli altri, specialmente i più bisognosi. Quattro anni dopo la nascita del figlio, purtroppo c’è stata una ricaduta e il male non ha dato scampo. Il marito Jonathan ha continuato la sua opera di misericordia, ricordando l’esempio della moglie e di come la sua vicinanza gli abbia cambiato la vita e di come questo sia stato un dono giunto dal partecipare al Pellegrinaggio mariano Macerata Loreto. L’omelia di Pentecoste è stata presieduta dal card. Bassetti, presidente della CEI, vescovo di Perugia, che ha spronato i giovani ad innamorarsi dello Spirito Santo, che “offre un porto sicuro, che rende il viaggio della nostra vita un’avventura meravigliosa.” Lo Spirito Santo è il “medico che cura le ferite“. “Dobbiamo accogliere lo Spirito Santo e Maria stella del mattino nella nostra casa, per santificare la nostra vita e restare uniti come fratelli e sorelle. Insieme facendoci coraggio per andare avanti“. Ad accogliere alcuni dei pellegrini trentini c’è stata la redazione di Radio Nuova Macerata in blu, che da quest’anno ha trasmesso in diretta fino all’alba tutto il pellegrinaggio, a cui è stato portato come ringraziamento, un segno del Trentino, lo strudel di mele.

Al termine delle celebrazioni allo stadio verso le 22, tutti i due gruppi sono partiti insieme agli altri 100.000 e tutti i gli fedeli che si sono aggiunti durante il percorso, per giungere all’alba, dopo aver assistito ai fuochi d’artificio, a Loreto, alla Santa Casa di Maria, dove è stato possibile portare le proprie intenzioni di grazia, e di intercessione alla Vergine Santa. E’ stata una notte di preghiera e di comunione che ha toccato tutti i partecipanti, soprattutto chi era la prima volta che faceva il cammino.

L’appuntamento è al prossimo anno, sempre il secondo sabato del mese di giugno, l’ultimo sabato della scuola, ovvero il 13 giugno 2020.