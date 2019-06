Vervò celebra i suoi Alpini e i Vigili del Fuoco volontari

Tempo di anniversari (e che anniversari) a Vervò, nel Comune di Predaia.

Oggi e domani, sabato 8 e domenica 9 giugno, saranno celebrati il 60° di fondazione del Gruppo Alpini di Vervò e il 125° di fondazione dei Vigili del Fuoco Vervò. Un’occasione unica per festeggiare insieme alla comunità i traguardi prestigiosi raggiunti da due realtà fondamentali del territorio.

Si comincia questa sera alle 17 con la manovra dimostrativa dei Vigili del Fuoco in piazza, mentre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Vervò andrà in scena il concerto del Coro Brigata Alpina Tridentina in congedo.

Domani alle 9, invece, ci sarà l’ammassamento in via Rio Ponticelli, mentre alle 10 inizierà la sfilata per le vie del paese dei Vigili del Fuoco e degli Alpini accompagnati dalla fanfara.

Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Seguirà l’onore ai caduti, intorno alle 11.30, e il saluto delle autorità.

Alle 12.30 ci sarà il pranzo nel tendone allestito in piazza e nel primo pomeriggio, alle 14.30, il concerto della fanfara di Pieve di Bono.

Nella giornata di domenica funzionerà il servizio bar e tavola calda.