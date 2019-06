Un sondaggio per riattivare il Pedibus di Mori

Nella giornata di giovedì, l’assessore comunale alla cultura, Filippo Mura, è stato alla scuola elementare Filippo Murarer consegnare a tutti gli alunni i moduli di adesione al progetto Pedibus.

L’invito è rivolto, oltre che ai bambini, anche e soprattutto ai potenziali volontari perché, come spiega l’assessore: «Il progetto sta in piedi solo se la cittadinanza, i genitori in primis, si mettono a disposizione e offrono la loro disponibilità.

Quest’anno il progetto non è partito perché, pur avendo un numero sufficiente di adesioni di bambini, si erano offerti solo 5 adulti. Troppo pochi: ne servono minimo 8 per ogni linea affinché il carico mensile sia ben ripartito e il servizio sia sempre garantito anche in caso di impedimenti».

Il Pedibus, spiega l’amministrazione comunale, è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola. È un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori” che, partendo da una data zona del paese, lungo un percorso prestabilito dotato di apposite fermate, arriva alla scuola elementare.

Il Pedibus è utile per insegnare ai bambini come muoversi nel traffico e per sensibilizzare i genitori a usare meno l’automobile a favore di maggiore socialità e di una salute migliore.

È quindi un’opportunità per far conoscere Mori ai bambini, riempiendo le strade di risate e allegria, con l’obiettivo di promuovere e facilitare la conoscenza tra genitori e bambini di classi diverse. Non da ultimo, il servizio Pedibus può rappresentare un aiuto per coloro che per motivi lavorativi hanno necessità di affidare il figlio alla custodia di un adulto prima dell’inizio delle lezioni.

I moduli per le preadesioni vanno consegnati entro venerdì 28 giugno. In base a esse si valuterà la possibilità di attivazione delle linee di Pedibus per l’anno prossimo. Per informazioni: servizio comunità e attività produttive, 0464 916257.