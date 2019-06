Tragedia sul Sass Pordoi, base jumper muore dopo il lancio

Negli scorsi giorni è stato dato ampio spazio sui media alla risposta ad una interrogazione del consigliere Paolo Ghezzi (Futura2018) sui “costi” della riapertura del punto nascita di Cavalese

Dai dati ricavati dal solo primo mese di apertura un quotidiano ha evidenziato il “costo medio per parto”, arrivando a parlare di “quanto onerosa sia la cambiale elettorale che la giunta guidata da Maurizio Fugatti sta onorando”

Pubblicità Pubblicità

Sull’argomento è intervenuto il consigliere Claudio Cia: «Premesso che i cittadini della Valle di Fiemme non sono cittadini di serie B rispetto a chi, come il consigliere Ghezzi, è abituato a vivere nella città capoluogo dove i servizi sanitari li ha sotto casa, va ricordato che la riapertura del punto nascita è stata fortemente richiesta e voluta dalla popolazione e dalle istituzioni presenti in Valle di Fiemme. Se è possibile garantire anche alle residenti delle zone di montagna la possibilità di partorire nell’ospedale di zona in condizioni di sicurezza, allora è giusto investire nel nostro territorio, ed è anche per questa sensibilità che i cittadini ci hanno votato il 21 ottobre» – Afferma Cia.

Pubblicità Pubblicità

Il consigliere di Agire poi pone una domanda a Ghezzi con relativa immediata risposta: «a quanto ammontano i “costi” della Protonterapia voluta fortemente dal centrosinistra? Se non lo sa glielo dico io: per il solo fatto di esistere ci costa oltre 13 milioni di Euro all’anno. Eppure nessuno sano di mente si sognerebbe di andare a calcolare il “costo medio” per paziente oncologico che ne beneficia».

Secondo Cia anche i costi sostenuti dalla collettività per il compenso del consigliere Ghezzi potrebbero risultare spropositati per i cittadini che si trovano ad assistere attoniti a tali elucubrazioni mentali. «Forse il consigliere dimentica che i cittadini delle valli trentine hanno già pagato con le loro tasse per avere i servizi che qualcuno vorrebbe invece negare in nome del pallottoliere».

«Dopo le battaglie dei territori e l’iniziativa della politica provinciale, – commenta invece in una breve nota il consigliere Gianluca Cavada – il 9 ottobre è arrivato il parere favorevole da Roma ed è stata concessa una deroga unica in Italia. Così Cavalese ha riavuto il suo punto nascita che ha riaperto i battenti il primo dicembre».

E ancora: «Questo servizio offre alle future mamme la possibilità di partorire in un ambiente accogliente e sicuro, con l’opportunità per le famiglie, che arrivano da tutta Italia, di alloggiare gratuitamente in una struttura della zona. L’importanza di suddetta struttura, chiesta a gran voce e con molte battaglie dai cittadini, è di conseguenza innegabile ed è il riferimento per le future mamme di tre valli (Fiemme, Fassa e Cembra). Ciò che forse non è chiaro al Consigliere Ghezzi – che si focalizza solamente sui costi della sanità – è il fatto che è proprio il punto nascita a permettere il mantenimento di altri servizi essenziali, come la pediatria, la ginecologia e la presenza dell’anestesista, 7 giorni su 7, per tutti, per qualsiasi urgenza. Ritengo quindi fondamentale supportare la linea politica dell’Assessore Segnana che predilige e tutela quell’attenzione sanitaria chiesta a gran voce da tutti i cittadini».