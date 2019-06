Quartiere «Le Albere»: una discarica a cielo aperto

«Vorrei poter condividere con Voi una situazione di degrado che mai avrei pensato potesse esistere, in un quartiere moderno e di prestigio come Le Albere di Trento».

Comincia così l’email di un nostro lettore che denuncia presso il quartiere «Le Albere» a Trento una situazione di degrado con tanto di report fotografico al seguito inviato al numero whatsApp della redazione (3922640625)

Il lettore premette subito che è nato a Roma ma che vive a Trento da diversi anni.

«All’inizio della mia avventura trentina – racconta – credevo, o forse speravo, che Trento fosse davvero la città perfetta, a misura d’uomo, dove crimine e degrado fossero solo utopia. Ben presto invece mi sono scontrato con una realtà diversa. Il centro cittadino è un’enorme zona di spaccio e non ho mai visto scene del genere neanche di notte alla stazione Termini di Roma. Gente in cerca di una dose che vaga per la città come in The Walking Dead, botte da orbi, rapine negli esercizi commerciali, gente privata del telefonino perché minacciata, furti in appartamenti, finestrini di auto in frantumi e potrei andare avanti per ore a stilare questa lista. Ma la cosa che più mi ferisce è il quasi totale menefreghismo generale della gente, menefreghismo e rassegnazione».

Ma veniamo al degrado del quartiere Le Albere.

«Come testimoniano le foto – continua il lettore – si evince una noncuranza del territorio che circonda il quartiere, tra lavori lasciati a metà, bottiglie rotte dappertutto, siringhe, camper abbandonati utilizzati come giaciglio notturno, preservativi usati e chissà cos’altro, il tutto in prossimità di appartamenti, hotel e ristoranti. Insomma una discarica a cielo aperto».

Del problema il nostro giornale se n’era già occupato il giorno 11 marzo del 2018 all’indomani dello scoppio di un incendio avvenuto proprio nello stesso posto indicato dal nostro lettore (qui articolo e foto)

All’interno del capanno il vigili del fuoco e la polizia avevano trovato diversa merce, comprese delle bombole che se fossero scoppiate avrebbero potuto creare seri problemi. L’ipotesi più probabile è che alcuni disperati abbiano acceso il fuoco per riscaldarsi finendo per appiccare un incendio.

Singolare come si nota che da allora non cambiato nulla. È tutto come prima.

Anche il nostro lettore mette sotto la lente d’ingrandimento un quartiere che non è mai decollato, costato la bellezza di circa 500 milioni di euro solamente 6 anni fa, dove il costo minimo di un appartamento è 5 mila euro al metro quadrato (e c’è da chiedersi il perché la metà degli appartamenti sia disabitata).

Il cospicuo invenduto ha provocato perdite non trascurabili (ca 25 milioni di euro) per gli investitori: Isa (curia trentina), Fondazione Caritro, Dolomiti Energia, Itas.

Dal bilancio 2017 del Fondo Clesio risulta che la Fondazione Caritro e Dolomiti Energia perdono circa 7 milioni di euro ciascuna.

Per l’invenduto? In tanti pensano che possa intervenire “mamma” Provincia cercando di mettere una pezza alle «grandi idee» di Lorenzo Dellai e di tutte le giunte comunali di centro sinistra che si sono avvicendate a Trento negli ultimi anni.

Ma è poco probabile che la Lega possa intervenire per rimediare agli errori degli avversari politici.

Ma torniamo al nostro lettore: «Sperando che la situazione possa cambiare in positivo e sono sicuro che con la volontà di noi cittadini in primis tutto si può fare – conclude – ringrazio e cordialmente saluto»

Interessante la firma che dopo il suo nome e cognome riporta testualmente: «Un residente avvilito».