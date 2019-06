Pergine: insulti, minacce e spintoni ai Carabinieri. Arrestato 32 enne colombiano pregiudicato

Lo scopo dell’iniziativa “In viaggio con l’Alzheimer Fest” in programma dal 6 al 16 giugno nelle valli della Valsugana con festa finale a Levico Terme il 14 e 15 giugno; è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche, sanitarie, sociali, culturali, che le famiglie devono affrontare quando un loro caro viene colpito dall’Alzheimer o da altre forme di demenza.

In tal sensi saranno organizzate manifestazioni, incontri, dibattiti e spettacoli e l’appuntamento conclusivo sarà in riva al lago, con attività anche nel centro di Levico e nel Parco delle Terme.

“L’Alzheimer è una malattia che inizia in modo subdolo – commenta l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – le persone cominciano a dimenticare alcune cose e se inizialmente i ricordi del passato sono ben conservati, nel tempo si arriva al punto da non riconoscere nemmeno i familiari. In Trentino vi sono più di 8.000 malati, un dato in linea con il resto d’Italia. In questa malattia degenerativa il ruolo dei familiari che si prendono cura del malato è fondamentale, per questo vogliamo dire agli operatori e a tutte le famiglie trentine che si occupano quotidianamente dei propri cari che non sono soli e hanno una rete di associazioni, istituzioni, realtà del pubblico e del sociale sulla quale contare“.

Gli eventi, aperti a tutti, sono stati organizzati dai servizi sociali delle Comunità, in collaborazione con le Associazioni Alzheimer, le APSP e altre realtà del territorio.

Il coordinamento della manifestazione è del Tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze.

Maggiori informazioni e dettagli sul programma si possono richiedere al 335- 7351110. Oppure scrivendo a info@alzheimerfest.it.