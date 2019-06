Levico Terme: Il centro sinistra trentino appoggia Beretta. Rieccoli, cacciati dalla porta tentano di rientrare dalla finestra

Saranno queste ultime ore a decidere chi sarà il prossimo Sindaco di Levico Terme.

Domani il ballottaggio da «dentro o fuori» metterà la parola fine a settimane di veleno e di polemiche.

Sembrano molto positivi per il candidato Tommaso Acler gli interventi fatti nelle ultime ore da Luca Zeni e Alessandro Olivi.

Gli ex Consiglieri provinciali Olivi e Zeni si sono infatti schierati apertamente con il candidato Beretta, titolare della ditta W&G S.r.l, definendo così la vera natura di centro sinistra della coalizione da lui formata.

Già lo si capiva in realtà vista la lettera che un altro ex Consigliere, Gianpiero Passamani, aveva spedito ai suoi più fedeli Cittadini. “Lavorare dietro le quinte…è stimolante e entusiasmante”, così si legge in un passaggio della comunicazione.

Nel caso di Luca Zeni gli esempi da portare potrebbero essere molteplici e se in caso di vittoria di Gianni Beretta fossero messi in atto ci sarebbe da preoccuparsi visto il totale fallimento delle sue politiche in fatto di welfare e accoglienza certificate dalla bocciatura del 21 ottobre 2018.

Ma come si sa quelli del PD spesso li cacci dalla porta e rientrano dalla finestra. È quello che anche stavolta tentano di fare su Levico Terme appoggiando Gianni Beretta, che con un lista civica ha tentato di camuffare il solito centro sinistra.

I numeri di Zeni e del centro sinistra corso in aiuto di Gianni Beretta sono allarmanti.

Certificano il fallimento del progetto di accoglienza e delle politiche sanitarie che hanno abbandonato le periferie e le valli chiudendo punti nascita, pronto soccorsi, ospedali e guardie mediche.

Luca Zeni attraverso l’interrogazione 4492 ammette per esempio che solo 111 su oltre 1.900 hanno ricevuto lo status di profugo e che nel 2016 la spesa sostenuta per le tessere elettroniche prepagate dalla provincia di Trento è stata di 791.327,25. euro.

Nell’anno 2017 la spesa sostenuta per i primi mesi 2017 (30 aprile 2017) è stata di € 350.070,19.

La spesa totale rendicontata al Commissariato del Governo per l’accoglienza straordinaria anno 2016 è stata di € 11.120.101,08 (dato aggiornato a maggio 2017).

L’invito è di leggere con attenzione la rendicontazione pubblicata sotto. Alcune voci sfiorano la comicità.

Moltiplicate la stessa cifra dal 2013 ad oggi. Sono cifre da capogiro.

Il dato totale è contenuto in una tabella (clicca qui) della risposta che ’assessore Luca Zeni da all’interrogazione del consigliere provinciale del Movimento 5 Stella Filippo Degasperi.

Luca Zeni è anche responsabile dei costi della costruzione delle strutture dove hanno alloggiato i richiedenti asilo che sono tutti assorbiti dalla nostra provincia.

Prima a Marco di Rovereto (ora smantellato dalla lega) dove Zeni ha speso quasi 500 mila euro per ristrutturare la sede della protezione civile per poi capire che i profughi in un posto del genere ci devono rimanere oltre il dovuto visto che nessuno comune trentino li vuole.

Nessun problema, infatti l’ex assessore aveva pensato di spenderne altri 250 mila per renderlo più accogliente. (qui articolo)

Non va meglio alla residenza Fersina e Brennero dove sono stati spesi quasi 800 mila euro per la ristrutturazione (ma il dato potrebbe essere sminuito) e dove si sono verificati gravi episodi di violenza e criminalità.