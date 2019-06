La Lake Running ritorna grande protagonista sulle rive del Lago di Molveno

Domenica 09 giugno 2019, il Lago di Molveno sarà protagonista della Lake Running, quest’anno alla sua quarta edizione. Come altri eventi in programma nel mese di giugno è ormai diventato un appuntamento fisso per l’Altipiano della Paganella, soprattutto per coloro che praticano il running sia a livello amatoriale che agonistico. E’ un occasione per i corridori di mettersi alla prova in una gara estiva nel panorama alpino del Lago di Molveno.

Come di consueto, la quasi totalità della gara sarà lungo le rive del lago con partenza dalla piazza di Molveno. I percorsi di gara sono due, il LONG e lo SHORT, per poter scegliere il percorso più adatto a seconda della propria preparazione.

Il LONG RUNNING di 20.20 km, dopo un tratto all’interno del paese e nella Valle delle Seghe seguirà il percorso vero e proprio dal laghetto di Bior fin al giro Lago di Molveno. Ma la gara del LONG proseguirà fino al Lago di Nembia nel Comune di San Lorenzo in Banale e rientro sulla riva opposta del Lago di Molveno.

La SHORT RUNNING è invece di 11.10 km e si limiterà al giro Lago di Molveno con il tratto iniziale all’interno del paese e quello finale verso la Valle delle Seghe fino alla cappella di Sant’Antonio.

Per i partecipanti i tempi da battere dell’anno scorso sono per il LONG 1 ora e 09 minuti di Franceschini Emanuele dell’Unione sportiva Quercia Trentingrana e per lo SHORT 42 Minuti e 49 Secondi di Deromedi Giovanni.

La manifestazione è organizzata come ogni anno dal team Molveno Lake Running dell’Associazione Sportiva Dilettantistica di Molveno che oltre ad organizzare la gara podistica, animerà l’intera giornata di domenica con un ricco programma di eventi collaterali, dal servizio cucina fino alla musica dal vivo.

Per info su iscrizioni e percorsi gara: www.asdmolveno.it/eventi-podistici-molveno-lake-running/