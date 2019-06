Stasera l’inaugurazione della mostra “Paesaggi Anauni: sentimento noneso… sui sentieri del Cammino Jacopeo”

Alla fine del marzo scorso, è nata in Val di Non una nuova startup dal nome “TrentinAvventura”. Si tratta di un gruppo creato per portare a conoscenza percorsi montani più o meno noti del Trentino.

Ideata da due donne, mamma e figlia, cioè Claudia Stangoni e Jessica Remondini, ha come obiettivo riscoprire nuovi sentieri, antiche trincee montane, parchi avventura, sport, benessere, passeggiate, e quant’altro il Trentino può offrire in tema di turismo.

Come annunciato nella serata di presentazione (qui l’articolo), domenica 2 giugno scorso si è svolta la prima uscita del team di TrentinAvventura, composto esclusivamente da donne.

Il primo itinerario ha toccato la Val di Non, piú precisamente, il percorso del Cammino Jacopeo d’Anaunia che parte da Castel Thun ed arriva a Sanzeno.

Il Trentino, terra di forti contrasti, di ambienti suggestivi, e meta di molti turisti ed escursionisti. Ed in questo contesto che le ragazze TrentinAvventura hanno voluto immergersi in un percorso ricco di entità storiche e culturali. Da Castel Thun fino ad arrivare al Santuario di San Romedio, un percorso fatto di storia, cultura e paesaggi naturalistici stupendi raccontato attraverso riprese e immagini spettacolari, con un programma divertente e avventuroso dove le ragazze stesse si sono messe in gioco.

Le partecipanti si sono divise in 2 gruppi e si sono sfidate tra i suggestivi borghi nonesi alla ricerca di un misterioso oggetto, senza il quale non avrebbero avuto il Pass per divertirsi al Sores Park, lo splendido Parco Avventura installato sugli alberi nell’Altopiano della Predaia.

Il primo gruppo, composto da Ely, Anna con la figlia Sara ed Antonella, è partito da uno dei punti focali della Val di Non, Castel Thun, dove hanno intervistato Piero Turri, importante storico locale. Hanno poi proseguito passando per il piccolo borgo di Nosino, quindi attraverso alla gola che ospita il Rio Pongaiola, poi per i paesi di Dardine e Mollaro.

Il secondo gruppo, composto da Sara, Irene e Claudia, è partito da Sanzeno, hanno percorso il sentiero scavato nella roccia che porta al mistico Santuario di San Romedio, per poi proseguire verso la località Due Laghi di Coredo. Ultima tappa Castel Bragher di Taio.

Jessica invece, ha diretto ed organizzato tutta la giornata, seguendo segretamente i due gruppi e monitorandoli durante il tragitto.

I due gruppi si sono incontrati nel pomeriggio al Sores Park, dove il titolare Andrea con Sebastian ed Odino ha accolto il gruppo con entusiasmo e professionalità.

Lo staff tecnico era composto da:

Luca Bazzanella (fotografo ufficiale)

Andrea (videomaker)

Gianmarco Alexander Sanchez Vega (sito web e ceo di Arkadio Fitness)

Jessica, l’organizzatrice di TrentinAvventura.