Maggio, il più freddo degli ultimi trent’anni

Un contingente formato da 113 donne e uomini in divisa destinati ai presidi trentini e altoatesini è stato annunciato dal ministero dell’Interno entro i prossimi mesi.

Forze che verranno coadiuvate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023, di cui una buona parte è destinata anche in regione.

In particolare, 78 unità saranno messe a disposizione dal 1° luglio per il potenziamento predisposto in vista della stagione estiva.

Di questi 20 a Trento e 58 a Bolzano. Altri 35 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, saranno distribuiti nelle varie questure: 25 a Trento e 10 a Bolzano entro aprile 2020. “Felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Trentino Alto Adige“, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

«Il rinforzo di 113 donne e uomini in divisa in Trentino é un’ulteriore dimostrazione di come la Lega voglia investire concretamente sulla sicurezza. Da segretario nazionale della Lega Trentino, ha sottolineato Mirko Bisesti – sono fiero dell’operato del mio partito. Anche nell’ambito della sicurezza, la Lega dimostra di passare dalle parole ai fatti e di aver mantenuto quell’attenzione al territorio che l’ha sempre caratterizzata. Dopo anni di tagli, finalmente la sicurezza di territori come il nostro amato Trentino viene rimessa al centro dell’attività amministrativa del Governo nazionale, tanto che, già a partire dal 1 luglio, sarà predisposto un contingente di 77 unità, divise tra Trento e Bolzano, in vista di alcuni progetti del Viminale».