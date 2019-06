Dieci anni di violenze fisiche e psicologiche, arrestato dai carabinieri di Borgo

Nessuna alleanza o indicazione di voto per i militanti e gli elettori della Lega a Borgo.

Nel ballottaggio di domenica quindi i simpatizzati della lega potranno votare liberamente uno dei due candidati sindaci fra Enrico Galvan (centrodestra) e Martina Ferrai (centrosinistra).

Il centro destra provinciale nella prima tornata elettorale aveva raccolto il 27,39%

Questa percentuale sarà libera di dare qualsiasi preferenza, visto che anche Agire per il Trentino non ha dato nessuna indicazione di voto «liberando» così i propri elettori.

Domenica 26 maggio Martina Ferrai aveva raggiunto il 34,74% superando Galvan che si era fermato al 30,83%.

In teoria il gap di Galvan dovrebbe essere annullato grazie al movimento di Sunil Pellanda che ha scelto di appoggiare il sindaco uscente.

Rivivere Borgo infatti vale un 6,86%che alla fine potrebbe essere decisivo.

«Siamo pronti a dare il nostro apporto politico, sociale e umano per il bene della comunità di Borgo Valsugana e faremo ciò dai banchi dell’opposizione. Il lavoro fatto in questi mesi é un punto di partenza importante per una seria e costruttiva opposizione che punti al benessere della nostra comunità. Il nostro scopo è quello di riuscire a costruire una comunità unita. I nostri ringraziamenti vanno a coloro che ci hanno sostenuto, ai candidati della lista della Lega e alla nostra candidata Sindaco Marika Sbettta» – Riporta la nota a firma del segretario Mirko Bisesti.

«Abbiamo deciso di non dare “indicazioni di voto”, – aggiunge Bisesti – se non di andare a votare. Per la scelta fra i due candidati al ballottaggio, i tanti elettori della Lega possono scegliere in coscienza senza nessuna indicazione. Ci auguriamo che il prossimo Primo cittadino di Borgo Valsugana sia aperto al dialogo con la Lega per il bene della nostra comunità. Come Segretario della Lega Salvini Trentino voglio ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi mesi».