Trento: il rapporto tra fascismo, resistenza e vergogne partigiane sui manifesti

Da un paio di giorni a Trento sono stati affissi una serie di manifesti che riportano due frasi: una di Gramsci ed una dello storico Renzo de Felice che insieme mettono in discussione uno dei dogmi della nostra epoca: il rapporto tra fascismo, resistenza e vergogne partigiane.

Potrebbe essere un’iniziativa alla base di un dibattito aperto e collaborativo ed invece, con ogni probabilità, genererà una polemica accesa.

Abbiamo intervistato Emilio Giuliana per farci spiegare questa sua originale iniziativa, oltretutto si tratta di manifesti per i quali è stata regolarmente pagata la tassa d’affissione e che sono passati sotto la “lente di ingrandimento” dell’Ica e degli addetti del Comune di Trento.

Da cosa nasce questa iniziativa?

“Semplicemente per onorare la verità storica di un periodo su cui si specula e criminalizza da troppi anni. Ogni qualvolta che i sinistri -camerieri dell’alta finanza- vedono in pericolo l loro giocattolo, evocano lo spettro del fascismo. Difendi la tua diversità etnica, contro la volontà razzista di una creazione di un uomo monocolore attraverso il meticciato, sei fascista; vuoi privare le banche -Rothschild, Soros..- il conio privato della moneta, lasciandone il conio alla tua nazione, conquistando il sacro santo diritto della sovranità monetaria, sei fascista! Il problema non è la lira o l’euro, ma chi stampava la lira prima e l’Euro oggi, banche private! Il governo monarchico fascista terrorizzò il capitalismo e il bolscevismo, così come asserito dal premio Nobel per la letteratura, socialista Bernard Shaw nel 1937: “Le cose da Mussolini già fatte lo condurranno prima o poi ad un serio conflitto con il capitalismo “. È tempo che i nostrani servi dell’alta finanza attraverso la cultura vengano sbugiardati e silenziati, necessario per placare la morsa della piovra planetaria che avvolge la nostra Patria. Nessuna propaganda, nel limite del possibile mi occupo di far luce nel torbido delle menzogne, per restituire la verità storica, necessaria per la politica presente e futura”.

Le due frasi sono in relazione tra loro fino a diventare un pensiero unico ?

“Sia Gramsci che De Felice erano comunisti, De Felice era anche ebreo. La citazione -onesta di Gramsci- mette a nudo la forma mentis dei sinistri. Le parole utilizzate nel manifesto furono esternate da Gramsci in un dibattito alla Camera, tra lui e Mussolini, in merito alla violenza fascista. Renzo De Felice, lontano dall’essere accusato d’essere fascista, dopo attenti e minuziosi studi in merito al ventennio del governo monarchico fascista, formulò il pensiero che mutuo e condivido.

Sono stati molti gli intellettuali italiani e stranieri non fascisti, che come De Felice in merito al fascismo e la supposta violenza squadrista raccontano altre cose, ad esempio Alcide Degasperi su Il Nuovo Trentino del 7 aprile 1921: “Il fascismo fu sugli inizi un impeto di reazione all’internazionalismo comunista che negava la libertà della Nazione (…). Noi non condividiamo il parere di coloro i quali intendono condannare ogni azione fascista sotto la generica condanna della violenza. Ci sono delle situazioni in cui la violenza, anche se assume l’apparenza di aggressione, è in realtà una violenza difensiva, cioè legittima”.

Quanti manifesti sono stati stampati?

“Abbiamo stampato 100 manifesti, sono i primi di una lunga, lunghissima lista, che spazieranno su tanti periodi storici, questioni religiose e aspetti geopolitici “.

Quale effetto ti aspetti o quali conseguenze?

“Hegel asseriva, “La storia è la versione dei fatti di chi detiene il potere”, dunque mi auguro attraverso questa goccia -così si possono considerare 100 manifesti- che qualcuno possa incuriosirsi e non dare nulla per scontato”.

Come mai è riportato il tuo nome e cognome, potrebbe sembrare una iniziativa a titolo personale?

“Mi spiace aver dato l’impressione che l’iniziativa sia di tipo personale -di personale ci sono solo quasi trent’anni di studi e ricerche per la storia in generale- , perché di fatto, come sempre sono il frutto di una comunità di uomini, uomini che hanno a cuore la verità, la giustizia e l’amore, militanti dell’associazione Progetto Nazionale e tanti, molti semplici amici e conoscenti”.

L’iniziativa dev’essere interpretata come un lancio di una campagna elettorale ? In questo caso con quale schieramento?

“Da decenni ci occupiamo di cultura, abbiamo organizzato tanti eventi senza mai pensare a campagne elettorali. Le prossime elezioni comunali di Trento ci vedranno impegnati in prima persona, è necessario che asini che si credono o confusi per cavalli siano aiutati a prendere coscienza della loro vera natura”.