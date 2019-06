Simone Deromedis e una stagione memorabile

Quella da poco conclusa è stata una stagione da incorniciare per Simone Deromedis, capace di inanellare una serie di risultati incredibili nello skicross: secondo posto ai Campionati Italiani Juniores e quarto agli assoluti, sesto posto ai Mondiali Juniores e trentesimo tra i grandi, oltre a tanti ottimi piazzamenti in Coppa Europa, tra cui il primo (e indimenticabile) podio di Reiteralm, che gli sono valsi il quindicesimo posto finale, migliore tra gli italiani.

Piazzamenti che hanno consentito al diciannovenne di Taio di fare enormi passi in avanti in uno sport entusiasmante ma difficile, e di ottenere il premio Pastificio Felicetti come rivelazione dell’anno da parte della Fisi del Trentino.

Per l’annata del portacolori dello Sci Club Anaune parlano i risultati, tutti di rilievo, che testimoniano la crescita continua del giovane campioncino noneso. Ma l’aspetto più importante è che si tratta solamente di un punto di partenza: il tempo, e il talento, sono tutti dalla sua parte.

“Sono stupito io stesso di come è andata l’annata da poco conclusa – confessa Deromedis –. L’anno scorso faticavo a qualificarmi alle gare, quest’anno sono riuscito a disputare quattro finali”.

E a ottenere il primo podio in carriera, quel terzo posto dal sapore così dolce a Reiteralm, in Coppa Europa, che l’atleta noneso non potrà mai dimenticare. Così come i due settimi posti conquistati in Val Thorens, in Francia, che lo hanno proiettato ai Campionati Mondiali assoluti con la possibilità di confrontarsi con i migliori skier al mondo a Park City, negli Stati Uniti.

“È stata un’esperienza che mi ha arricchito tanto – spiega –. L’obiettivo era superare le qualifiche e accedere alla fase eliminatoria. Ce l’ho fatta, fermandomi agli ottavi dopo aver gareggiato in una batteria davvero forte. Non posso che essere soddisfatto”.

La grande annata disputata ha permesso allo sciatore classe 2000 di maturare i punti necessari per approdare in Coppa del Mondo. Nella prossima stagione, oltre a puntare a qualche podio in Coppa Europa, Deromedis cercherà di disputare qualche gara in Coppa del Mondo e quindi nuovamente i mondiali assoluti e junior.

Il futuro promette bene, dunque. “Se tutto va bene – rivela lo sciatore noneso – l’anno prossimo sarò fisso in Nazionale e questo mi garantirà allenamenti di maggiore qualità e la possibilità di prender parte a più competizioni”.

Si parla anche di professionismo. “Lo scorso anno era soltanto un sogno, lo sci era per me puro divertimento. Dopo i risultati ottenuti in inverno le cose sono cambiate e ce la metterò tutta per seguire questa strada – conclude Deromedis –. Senza più l’impegno dello studio potrò infatti dedicare anima e corpo allo sci”.