Macchina fermata contromano sulla Valsugana, il conducente: «È colpa del navigatore»

Domenica 9 giugno a Borgo Valsugana si terrà il ballottaggio per decidere chi sarà il prossimo primo cittadino di questo Comune.

Agire per il Trentino attraverso una breve nota ha scelto di non dare nessuna indicazione di voto ai suoi militanti ed elettori.

«Nonostante il grande impegno dei nostri candidati – si legge nella nota di Agire – con una campagna positiva e a costante contatto con la gente, la coalizione di cui facciamo parte e che lo scorso 26 maggio ha sostenuto Marika Sbetta, non è riuscita a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ovvero di andare al ballottaggio. Ci teniamo particolarmente a ringraziare tutti i “borghesani” e gli “olati” che ci hanno sostenuto e onorato con le loro preferenze».

«Proprio per rispetto nei loro confronti – aggiungono i vertici di Agire – abbiamo deciso di non schierarci e quindi di non dare “indicazioni di voto” (visto che spesso dietro ad esse si nascondono tutt’altro che nobili propositi), convinti come siamo che i cittadini di Borgo Valsugana sapranno benissimo scegliere da soli quale sia il miglior futuro per il proprio Comune».

Agire per il Trentino augura – si legge ancora nella nota – in bocca al lupo dunque ad entrambi i candidati sindaci. «Chiunque vincerà troverà nel gruppo di AGIRE per il Trentino la massima collaborazione per gli interventi che porteranno ad un effettivo miglioramento per la comunità, ma anche un attento controllo per evitare che interessi dei singoli prevalgano su quelli collettivi».

