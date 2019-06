Lions Club Rovereto Host: 50° Charter Night

«Via Battisti è la principale arteria di collegamento con l’abitato di Tierno ed è anche la via urbana più trafficata di tutta Mori. Per questo è indispensabile portare avanti un interevento strutturale».

Sono le parole del sindaco di Mori, Stefano Barozzi, all’indomani dell’approvazione in giunta del progetto, redatto dal geometra Larcher dell’ufficio tecnico, che prevede il rifacimento della pavimentazione su quel tratto.

La spesa ammonta a 130 mila euro. «Una strada importante che giustifica un intervento importante – spiega ancora il sindaco – Negli anni scorsi erano già stati portati a termine alcuni lavori puntuali, in particolare su alcuni tratti di marciapiedi.

Proprio i marciapiedi saranno ora completati, assieme alla completa ripavimentazione in asfalto a partire dall’incrocio con la statale 240 e per tutta la via. Il lavoro comprenderà anche il primo tratto di via della Cooperazione. La strada ha una metratura notevole e la complessità dell’intervento è connessa anche al gran numero di reti e sottoservizi presenti. A livello di viabilità, durante i lavori non credo ci saranno gravi problemi: la carreggiata è ampia e si potranno istituire temporaneamente dei sensi unici alternati».

L’attuale pavimentazione è usurata e sarà completamente rimossa.

Saranno messi in quota i chiusini e le caditoie stradali con formazione delle relative pendenze per agevolare lo scolo delle acque piovane. Infine sarà posato il nuovo asfalto e saranno rifatti alcuni tratti di marciapiedi.

Da ricordare anche il fatto che saranno sostituite le cordonate degradate, attualmente in calcestruzzo, con quelle nuove in materiale più duraturo, il porfido, che tra le altre cose sarà anche esteticamente più bello.