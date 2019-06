I Martedì del Conservatorio: al Bonporti di Riva del Garda il Gran Finale

Venerdì 7 giugno alle ore 20.30, presso l’Auditorium di Riva del Garda in Largo Marconi n. 5, si concluderà con un concerto di gala la stagione «I Martedì del Conservatorio»: rassegna concertistica organizzata e curata interamente dalle studentesse e dagli studenti del “Bonporti” che, coadiuvati dalla Consulta degli Studenti, sono stati capaci di far registrare il tutto esaurito in tutti i precedenti cinque concerti della rassegna, tenuti presso l’aula magna della sede centrale di Trento.

La scelta di concludere la stagione nella sede staccata di Riva del Garda è motivata dal desiderio di offrire un riconoscimento all’importante ruolo e, al tempo stesso, al fascino esercitati da una sede storica come quella rivana.

La notevole peculiarità di quest’ultimo appuntamento consisterà nella partecipazione di studenti i quali, durante l’Anno Accademico in corso, hanno conseguito importanti premi in concorsi musicali nazionali ed internazionali: giovani musicisti che con il loro talento testimoniano l’eccellente qualità della didattica offerta da un Istituto che – forte, oggi, dei suoi 120 docenti e 900 studenti – da quasi quarant’anni opera su tutto il territorio provinciale.

Nel concerto si esibiranno Fiamma di Gennaro, Jacopo di Gennaro, Lucia Maria Palumbo, Augusto Velio Palumbo, Lilian Langrieger, Elisa Cecchini, Tommaso Mascher, Davide Piva, Virginia Benini, Agostino Poli ed Anastasia Piva.

L’entrata è libera fino ad esaurimento posti.