Fatturato record per Dao, crescita del 4,09%

Conad chiude l’esercizio 2018 con 13,5 miliardi di vendite e con un incremento del 3,7%, maturati grazie al contributo di 3174 punti vendita, di 1280 milioni investiti nel triennio 2017 – ‘19 (394 al termine del 2018; 530 quest’anno e 356 nel 2020).

Dieci diversi insegne alle quali è da aggiungersi i distributori di carburante Conad, sono in grado di soddisfare le esigenze più diverse dei consumatori che grazie ad un potente gruppo d’acquisto, trovano anche prezzi concorrenziali.

Il valore di produzione di Dao nel 2018 è arrivato a 234.955.788 euro con un incremento pari al 4,09 % rispetto all’anno precedente; 18.178.560 euro sono andati a sostegno delle attività promozionali, contributi, premi e ristorni con un incremento del 5,49% rispetto al 2017.

Pubblicità Pubblicità

Un investimento che ha avuto come obiettivo quello di abbassare il più possibile i prezzi di cessione ai soci e di sostenere promozioni e offerte per i consumatori.

Complessivamente sono 520 i collaboratori di Dao sul territorio, con un indotto stimabile in 650 milioni di euro che genera 1500 posti di lavoro.

A garanzia dei soci un aspetto che non è per nulla da sottovalutare che è quello di non avere debito bancari – come ha orgogliosamente sottolineato il presidente Ivan Odorizzi nel corso della presentazione del bilancio 2018 che si è tenuta ieri mattina – che rappresenta una garanzia di valore assoluto per tutti i soci.

Dao presta attenzione anche alla territorialità dei propri fornitori che vengono scelti nelle zone in cui opera.

Per questo motivo il 40% dei fornitori fanno riferimento al Trentino Alto Adige, mentre il volume degli acquisti complessivo raggiunge i 217 milioni di euro.

A livello pubblicitario, ogni associato può presentare i progetti che fanno riferimento al proprio territorio di competenza, in questo caso l’ammontare complessivo degli investimenti ha raggiunto i 200 mila euro che diventano 500 mila considerando anche gli interventi diretti dei soci.

Nel 2019 che per la generale gdo e do italiana si presenta difficile e con dati contrastanti, Dao conferma un trend positivo e in controtendenza con una crescita che supera il 2% rispetto alla media di mercato.

Positivo anche il bilancio della consociata Eurospin partecipata al 25% che è la più grande catena di discount in Italia con 1100 punti vendita, 10 milioni di clienti e 15 mila dipendenti.

50 è la media delle nuove aperture annuali con l’assunzione di 3000 dipendenti nel 2018 e con un fatturato di 6,9 miliardi a fine dello scorso anno. Eurospin si colloca al quinto posto nell’ambito della Gdo con una quota di mercato pari al 6,3%.