Dal Cern alla biodiversità, le scoperte dell’Istituto “Guetti” di Tione

E’ un festival del tutto particolare quello che si è inaugurato oggi a Tione presso l’Istituto d’Istruzione Lorenzo Guetti, un festival dove i protagonisti sono la biodiversità, le scienze e naturalmente la voglia di imparare e scoprire dei giovani.

Il Guetti-Festival delle Scienze e della biodiversità 2019, che ha come tema portante “la scoperta”, si è presentato oggi come una vera e propria fiera dei saperi, una cittadella all’aperto in cui meravigliarsi ed imparare cose nuove, osservando magari in presa diretta la natura e la sua biodiversità.

Quella stessa biodiversità che, declinata in un linguaggio semplice e immediatamente comprensibile a tutti, si può vedere e toccare lungo il nuovo sentiero di collegamento, inaugurato oggi e realizzato dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (SOVA) della Provincia autonoma di Trento, a servizio dell’Istituto ma anche di tutta la popolazione di Tione, che facilita l’accesso alla sottostante zona sportiva.

La scoperta dunque, intesa come momento dedicato all’esperienza e alla conoscenza di argomenti, nozioni, concetti, luoghi, fenomeni, indagini e metodologie. Mettendo a disposizione le competenze acquisite durante le attività progettuali sviluppatesi nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno animato numerosi laboratori-officine al fine di trasmettere tutte quelle emozioni che accompagnano appunto “la scoperta”.

Emozioni che, al massimo livello, ha vissuto in particolare uno degli studenti del “Guetti”, Riccardo Scalmazzi (dichiarazione audio in allegato), alunno della classe 5a Scienze Applicate, che ha avuto la straordinaria opportunità di vivere, giorno e notte, per due settimane dentro il Cern di Ginevra, lavorando alla realizzazione di un robot destinato a sostituire l’uomo nelle attività di controllo e monitoraggio dei siti con presenza di radioattività.

Emozionati dal suo racconto, accompagnato nell’aula magna dalle slide e fotografie dello stage, lo erano certamente la dirigente del “Guetti” Viviana Sbardella ed i suoi docenti. “Per me – ha spiegato Riccardo – è stata un’esperienza straordinaria che mi ha aperto le porte del futuro”.

Dalla robotica alla biodiversità in natura, all’Istituto “Guetti” di Tione tutto si lega. “Questa è la scuola che tutto noi vorremmo” ha affermato l’insegnante di Scienze Sabrina Valentini all’inaugurazione del sentiero “BIO-DIV-ERTO”, alla quale sono intervenuti tra gli altri, accanto al sindaco del paese Eugenio Antolini, il dirigente del SOVA Innocenzo Coppola – che ha portato il saluto dell’assessore Achille Spinelli, impossibilitato a partecipare all’evento – i responsabili del cantiere e gli operai che materialmente hanno realizzato l’opera, fatta talmente bene da meritarsi i complimenti di tutti.

Il nuovo sentiero rientra tra le attività finanziate nel “Programma di Gestione 2018” degli interventi provinciali per il Ripristino e la Valorizzazione Ambientale. Lungo qualche decina di metri ma di pregevole esecuzione e fascino, il percorso collega il piazzale dell’Istituto “L. Guetti” con la sottostante via Fabbrica in località Vat, consentendo un collegamento rapido e semplice tra la zona scolastica e l’area sportiva di Sesena, utilizzata dagli studenti durante le ore di educazione fisica, senza dover attraversare l’abitato di Tione.

Prima dell’intervento gli alunni dovevano compiere un lungo tragitto, in parte sviluppato lungo la S.S. 239.

Inoltre nel 2016 l’Istituto “L. Guetti”, che tra l’altro si è visto recentemente confermare l’attribuzione del marchio Qualità Parco per le azioni di sostenibilità intraprese, ha partecipato al bando indetto dal Servizio Sviluppo sostenibile e Aree Protette con il progetto “Sentiero BIO-DIV-ERTO” che prevedeva l’allestimento di pannelli informativi lungo il percorso, allo scopo di valorizzare la biodiversità.

L’allestimento del “Sentiero BIO-DIV-ERTO” è stato curato dagli studenti dell’Istituto Tecnico coordinati dalla docente dello stesso Istituto.

Il nuovo sentiero parte a fianco del C.R.M. e risale il breve e ripido pendio boscato fino a raggiungere il piazzale del parcheggio della scuola.

Il percorso definito in fase di progetto con le osservazioni del geologo si sviluppa per una lunghezza di circa 160 metri ed una larghezza costante di 1,20 ml.

Il percorso presenta sei piccoli tornanti che permettono di salire la rampa con una pendenza regolare e contenuta. Il fondo del percorso pedonale è stato realizzato mediante la posa di stabilizzato naturale e lungo i tratti più esposti del percorso è stata posizionata una staccionata in legno di larice della tipologia adottata dal Servizio SOVA.

Per la realizzazione del sentiero è stato necessario eseguire in alcuni tratti delle opere di sostegno, consistenti in alcune “arce” in legno ed una breve scogliera, oltre che una serie di sterri e riporti.

Lungo il percorso sono state posizionate delle bacheche e dei supporti in acciaio per l’applicazione dei pannelli informativi allo scopo di valorizzare la biodiversità.

E’ stato realizzato anche un muretto a secco con le principali rocce trentine, posizionate dal basso verso l’alto secondo la successione geologica temporale in cui si sono costituite, in modo da aiutare a ricostruire la storia geologica del trentino.

Infine sono stati creati dei piccoli rimboschimenti tematici con piante arboree e arbustive.

A completamento dell’intervento è stata fatta una manutenzione di alcune aiuole all’interno dell’Istituto di Istruzione “L. Guetti” con la messa a dimora delle essenze arbustive.