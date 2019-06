A Cavareno torna “Una Sporta di Sport”: due settimane a base di sport, natura e divertimento

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Cavareno ripropone l’iniziativa “Una Sporta di Sport”, due settimane tra natura e divertimento per sperimentare insieme le tante discipline offerte dal territorio: mountain bike, arrampicata, equitazione, calcio, pallavolo, nuoto, golf e altro ancora.

L’obiettivo è quello di vivere lo sport divertendosi, in un clima giocoso che favorisca il desiderio di mettersi alla prova senza paura di sbagliare o di non riuscire.

L’attività viene curata dalla Cooperativa sociale “La Coccinella” di Cles, dotata di personale qualificato, che si avvarrà inoltre della collaborazione delle associazioni sportive del territorio.

Le settimane interessate sono quelle tra il 19 e il 30 agosto 2019 e l’attività è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni.

La consigliera Monika de Bertoldi, delegata alle politiche familiari assieme all’assessore di riferimento, spiega che “per venire incontro a tutte le esigenze di conciliazione vita-lavoro delle famiglie, sono state pensate formule diverse: il bambino può frequentare a tempo pieno dalle 7.45 alle 17.30, oppure part-time dalle 7.45 alle 13.00 o dalle 12 alle 17.30, usufruendo in ogni proposta del pasto”.

Le iscrizioni sono aperte e vengono gestite online sul sito www.lacoccinella.coop.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello informativo della cooperativa presso la sede di Cles in Via Degasperi 19, chiamare il numero 0463-600168 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo tempolibero.cles@lacoccinella.coop.

“Una Sporta di Sport” assicura la possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento. Sono inoltre previsti sconti e tariffe agevolate a carico dell’amministrazione.