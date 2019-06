Imprese trentine a Biofach: ecco il bando per partecipare

Il Trentino è apprezzato dai consumatori tedeschi, per i paesaggi, ma anche per le tradizioni e le specialità enogastronomiche.

Di particolare rilevanza è il settore biologico, che in Germania pesa 5 miliardi e riguarda il 30% del totale dei prodotti acquistati.

Un ambito in cui le imprese trentine possono dire la loro. Per questo Trentino Sviluppo, forte della positiva esperienza di quest’anno, ha scelto di tornare a Biofach: fiera di punta del settore, in programma a Norimberga il prossimo febbraio.

L’opportunità è rivolta alle imprese con certificazione biologica attive nei settori: alimenti trasformati biologici, prodotti vitivinicoli e cosmetici.

Oltre alla partecipazione alla manifestazione, è previsto un approfondito percorso di analisi e di preparazione.

Il bando è stato lanciato oggi, nell’ambito dell’incontro “Vendere bio in Germania” e scadrà il 28 giugno.

Lo scorso febbraio alcune imprese del territorio hanno partecipato, con uno stand dedicato al Trentino, alla fiera Biofach, appuntamento di riferimento per il settore a livello internazionale.

I feedback positivi e i contatti di business raccolti dalle aziende hanno motivato Trentino Sviluppo, promotore dell’iniziativa, ad organizzare una nuova missione commerciale in Germania, dedicata proprio al settore della trasformazione di prodotti biologici, dal miele alle confetture, dal vino ai cosmetici, fino alla pasta e all’olio.

L’iniziativa è stata presentata oggi in occasione di un partecipato incontro promosso nella sede di Trentino Sviluppo a Rovereto, dedicato all’illustrazione dei dati del secondo Osservatorio sul biologico trentino in Germania, realizzato in collaborazione con Nielsen.

Il bando si rivolge alle imprese con certificazione biologica del cluster alimentare, vitivinicolo e cosmetico con sede legale in Trentino.

Le realtà che si candideranno saranno valutate sulla base della presenza dei necessari requisiti, delle potenzialità di export, della struttura commerciale e delle esperienze internazionali. Le azioni previste comprendono, tra le altre cose, una fase preparatoria con analisi approfondita delle possibilità di export, il supporto nella promozione attraverso canali tradizionali e digitali, l’organizzazione di B2B e la ricerca di partner commerciali.

Un percorso che preparerà al meglio gli imprenditori alla partecipazione alla fiera Biofach, che nel 2019 ha ospitato quasi tremila espositori e oltre cinquantamila visitatori provenienti da 144 Paesi diversi.

In occasione dell’evento, in programma dal 12 al 15 febbraio 2020, sarà allestito uno spazio espositivo trentino in cui sarà possibile organizzare incontri con gli operatori del settore, con i giornalisti, ma anche eventi di networking e di presentazione dei prodotti.

La scadenza per partecipare al bando è il 28 giugno 2019.

Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, i costi e i servizi offerti sono disponibili sul sito