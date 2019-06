Il latte: bevanda curativa ma anche fonte di intolleranze

Il prossimo fine settimana, sole permettendo, sarà un week incandescente col Festival Europeo Naturista che si terrà al Lido di Dante nel ravennate dal 31 maggio al 2 giugno.

Al di la degli aspetti sociologici del fenomeno del quale molto si discute, resta un appuntamento di grande richiamo per i turisti nordici amanti del costume adamitico.

Sarà un festival all’insegna della normalità più assoluta con escursioni alle foci del Bevano, presentazione di libri a tema, yoga, body painting, mostre d’arte ed una serata con musica e balli, il tutto ovviamente senza veli.

Pubblicità Pubblicità

Ma in Trentino Alto Adige il naturismo è praticato?

A Bolzano c’è una spiaggia naturista sul greto del torrente Talvera a cinque chilometri dalla città verso nord.

Si percorre la statale 508 direzione Val Sarentina e ci si dirige all’ex cava Sil fino in fondo alla strada.

Dopo il parcheggio, si prosegue per il sentiero fino alla spiaggetta.

Il Club Leuchtenburg consociato ANAA-SFKK (Associazione naturista Alto Adige) è un’associazione Associazione Naturista fondata nel 1969 da alcuni pionieri del naturismo in Italia ed in Europa.

È una delle rare associazioni italiane che hanno il privilegio di poter godere di un autentico Campo Naturista.

Si trova nei pressi del Lago di Caldaro (Bolzano), autogestito dai soci senza alcun fine di lucro.

A Merano il punto di riferimento naturista è all’interno delle Terme dove si trova un’ampia area con piscina con idromassaggio, sauna, lettini, bagni turchi sia all’interno che all’esterno dove si può liberamente ed obbligatoriamente essere nudi.

Decisamente meno attrezzato il Trentino che mette a disposizione solo qualche piccola spiaggia non facilmente raggiungibile ai laghi di Caldonazzo e Terlago e a Rovereto lungo il torrente Leno.

L’ Associazione Naturistica Alto Adige segnala gli hotel Adler di Andalo e il Garda Therme di Arco.

Non manca nemmeno la pagina Facebook: Naturismo/nudismo in Trentino Alto Adige.

In regione si tratta di una scelta praticata con discrezione e di certo non ci sono i presupposti per l’organizzazione di un festival europeo, però essendo uno degli interlocutori del turismo nordico, non è nemmeno un fenomeno da sottovalutare.