Boxe, Guanto D’Oro: il trentino Nembali Gassama tra gli otto migliori pugili d’Italia U22

Un problema che di certo non coinvolge il Pressano è quello del ricambio generazionale perché il vivaio giallonero è sempre in grado di formare dei giocatori di livello azzurro.

Come nel caso degli atleti che in questo week end hanno preso parte alla Coppa delle Regioni di Benevento, il torneo per rappresentative che dopo due anni di assenza è tornato per animare il finale di stagione giovanile.

Alessandro Lubinati e Leonardo Piffer, entrambi classe 2005, hanno fatto parte del Trentino AltoAdige che ha concluso al quarto posto.

Fin dallo scorso anno le selezioni avevano individuato Lubinati, Piffer ed Alessandro Merlo come i tre giocatori del Pressano nel giro della rappresentativa: quest’ultimo per imprevisto in extremis non ha potuto seguire la squadra, ma Lubinati e Piffer hanno tenuto alti i colori di Pressano nella selezione.

Assente a Benevento per motivi di lavoro anche l’allenatore giallonero Alain Fadanelli, inserito dallo scorso anno nello staff tecnico della rappresentativa, affidata in questa occasione ai meranesi Prantner e Raffeiner.

Anche nelle nuove generazioni dunque c’è tanto giallonero in ottica azzurra : la Coppa delle Regioni è servita come “camp” federale per visionare i 300 talenti fra maschile e femminile che andranno a comporre le nazionali negli anni a venire. Per Lubinati e Piffer minutaggio e soddisfazione, con un quarto posto finale che risulta più che positivo con un po’ di amaro in bocca.

La selezione del Trentino AltoAdige ha infatti lottato fino all’ultimo per l’accesso alla finalissima del torneo, perdendo la chance proprio nell’ultima partita per mano dell’Emilia Romagna, impostasi col punteggio di 21 a 19.

Costretti alla finale 3-4 posto, la nostra selezione ha ceduto al Veneto per 24 a 19: un risultato comunque prestigioso che conferma il movimento regionale fra i più brillanti (nel femminile Trentino AltoAdige al secondo posto) e gli stessi gialloneri hanno ben figurato, portando a casa un bel bagaglio di esperienza in vista delle finali nazionali Under 15 che vranno luogo a Misano Adriatico, dove torneranno a vestire la maglia della Pallamano Pressano in qualità di Campioni Provinciali del Trentino.