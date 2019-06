Avio: nuovo incidente sulla bretella di entrata dell’A22

“Archivio di Comunità del Comune di Brentonico”, ovvero la ricerca, creazione e messa a disposizione con innovativi strumenti “open data” della raccolta dei saperi sui beni materiali e immateriali: una sorta di libera enciclopedia culturale e civile dello scibile dell’Altopiano.

Sarà un lavoro capillare, che sfrutterà fonti documentarie “classiche” (archeologiche, monumentali, figurative, cartacee, bibliografiche, paleografiche, memorialistiche, archivistiche, orali, ecc.), ma anche moderne tecnologie che permettono indagini e letture dei paesaggi e delle loro evoluzioni. Nelle fasi dei processi sarà anche favorito il coinvolgimento di cittadini, scuole e associazioni locali.

L’assessore alla cultura e istruzione, Quinto Canali, spiega: «Abbiamo scelto di attivare una collaborazione in convenzione con l’Università degli studi di Padova – Dipartimento dei beni culturali perché è leader europea di settore e perché le loro concezioni e attività corrispondono ai nostri obiettivi culturali e civili.

L’idea è di comprendere anche il mutare della conoscenza collettiva, ricostruire e permettere a tutti di interpretare la storia di quanto è successo ed è presente sul territorio, l’origine di questo o quel manufatto, opera o situazione.

Insomma: un lavoro di apprendimento e consapevolezza tanto vasto quanto profondo che, tra le altre cose, ben si innesta nel percorso avviato per la candidatura del Monte Baldo a Bene Unesco.

L’identità culturale di un territorio è una questione complessa e si misura anche con la corretta conoscenza e valutazione storica e culturale dei beni culturali, materiali e immateriali, che la storia ha messo a disposizione, col racconto documentato e genuino delle “storie” degli uomini che vi abitano e vi hanno abitato e delle vicende e opere che sui territori sono avvenute e si sono succedute.

Questi sono “luoghi” che rappresentano il risultato, sempre e comunque parziale e relativo, di profonde e continue stratificazioni storiche e di plurimi e notevoli contagi geografici, culturali e di civiltà.

La visione è dunque quella di un divenire della cultura: la tradizione intesa non come contenitore fisso e immodificabile, ma come esito di innumerevoli elementi e fattori in continua evoluzione e modificazione, una linea della storia che racconta la capacità dell’uomo di innovarsi tra passato e futuro, di contaminarsi tra locale e straniero e di costruire comunità aperte».

L’accordo tra il Comune di Brentonico e l’Università di Padova durerà per 5 anni. Nel prossimo luglio saranno a Brentonico per alcune settimane alcune decine di giovani laureandi e laureati dell’Università di Padova, i quali, sotto la guida dei professori Brogiolo e Chavarrìa, inizieranno la strutturazione delle complesse fasi organizzative ed operative del programma e produrranno le prime ricerche ed analisi.

Verrà creato anche su base volontaria un gruppo di lavoro locale che collaborerà con gli universitari.

Al fine di favorire la maggior conoscenza possibile, il progetto sarà prima illustrato in incontri pubblici che toccheranno Brentonico e tutte le sue sette frazioni. I primi tre incontri si terranno: giovedì 6 giugno ore 20.30 a Crosano presso le ex scuole, venerdì 7 giugno ore 20.30 a Corné presso il centro civico e domenica 9 giugno a Prada ore 20.00 presso il centro civico. A seguire gli altri.

Esempi di beni culturali materiali: lapidi, iscrizioni, capitelli, edicole, fontane, chiese, mulini, “calchere”, “carbonere”, piante, castelli, cappelle, luoghi bellici, siti archeologici, archivi storici pubblici e privati, usi civici, biblioteche pubbliche e private, luoghi storici, edifici storici, beni ambientali, cave, miniere, fucine, rifugi agresti, edifici scolastici, cimiteri, vie, sentieri, altari, botteghe storiche, organi a canne, cripte, strumenti musicali, portali, stipiti, dipinti, elementi decorativi, insegne, arnesi e strumenti del lavoro, ortaggi e frutta di un tempo, documenti, foto, lettere, quaderni di scuola, scuole, filmati.

Esempi di beni culturali immateriali: paesaggi, proverbi, preghiere, detti, indovinelli, conte, canti, nomi degli arnesi da lavoro, poesie, filastrocche, cognomi, soprannomi, leggende, giochi, testimonianze, usanze, feste, parole dialettali in estinzione, personaggi “originali”, aneddoti, personaggi storici, racconti, carnevali, rituali, fiere e mercati tradizionali, teatro, cultura, musica, danze, pratiche sociali, toponimi, nomi di vie e piazze attuali e precedenti, conoscenza e pratiche concernenti natura e universo, pietanze, ricette, suoni-rumori del territorio, odori, plusvalori, rimedi sanitari e medicali naturali, alberi genealogici, intitolazioni di edifici e sale, voce delle persone, percezioni, sentimenti.