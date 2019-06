Sburocratizzazione ed efficienza degli uffici comunali, parla il candidato Sindaco Tommaso Acler

Tommaso Acler, classe 84’, innamorato di Levico e della politica.

Già Consigliere Comunale ha deciso di fare il grande passo presentandosi come candidato Sindaco ed ora si trova al ballottaggio a capo della coalizione #progettocomune che vede in campo«Impegno per Levico, Fare!» «Per Levico e frazioni» e la Lega, attuale partito di maggioranza nel Consiglio Provinciale.

«Siamo una coalizione unita che ha a cuore il bene di Levico, – spiega Acler – stiamo lavorando ed elaborando progetti economici per lo sviluppo di Levico che avranno ricadute positive su tutta la Valsugana. Certo, siamo coscienti del vincolo Costituzionale che prevede il pareggio di bilancio e della mole di burocrazia presente ma saremo comunque in grado di mantenere le promesse senza toccare le tasche dei Cittadini».

Il bene della comunità è una frase ricorrente nella chiacchierata che abbiamo avuto con il candidato sindaco: «Levico deve avere un Governo che consideri il bene di tutti e non solo di alcuni come, nostro malgrado, spesso è stato. Certi registi occulti, che sono già stati democraticamente bocciati, – aggiunge Acler – dovrebbero rimanere fuori dai giochi ed avere la decenza di ritirarsi a vita privata oppure dovrebbero avere il coraggio di partecipare alle elezioni».

Chiediamo, dopo questa dichiarazione polemica, se per caso si fa riferimento a qualcuno in particolare e la risposta è decisa: ”lei non è di Levico, si vede!”.

Dopo lo scontro con Passamani di domenica abbiamo saputo che Patrik Arcais, eletto Consigliere, è stato trasferito dalla Cassa Rurale sede di Levico a quella di Pergine, evidentemente non è piaciuto un certo comportamento. E voci insistenti parlano anche di bilanci in «profondo rosso» di qualche suo avversario, vuole commentare?

«Non è nel mio stile interessarmi e tanto meno commentare questioni private, voglio parlare esclusivamente di programmi e del futuro».

Allora parliamo di programma, andiamo subito al sodo! Quali sono i punti fondamentali nel programma di Governo?

«La qualità della vita dei Cittadini è al centro del nostro programma per questo intendiamo riorganizzare e migliorare l’efficienza degli uffici comunali; altra questione riguarda invece l’ubicazione del Comune. Il nuovo Municipio lo vogliamo presso le ex scuole elementari/medie quindi in una struttura più idonea e soprattutto raggiungibile da tutti i Cittadini con mezzi propri».

Beretta invece sostiene che lo spostamento del Comune possa essere negativo per i commercianti, lei cosa risponde?

«Rispondo che trasformeremo la struttura dell’ex cinema in un centro per la cultura e per le associazioni, fatto che a nostro avviso porterà molti più Cittadini e turisti in centro storico. Portare in centro i dipendenti comunali e il cittadino che ha urgenza di sbrigare una pratica non mi pare la soluzione per rilanciare il centro e le connesse attività commerciali».

Un tema fondamentale in questi ultimi mesi riguarda la sicurezza e voi siete alleati della Lega:

«Faremo finalmente installare il sistema di videosorveglianza approvato da tempo e lo allargheremo a tutto il territorio Comunale. Oltre questo chiederemo una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine nelle frazioni che purtroppo, negli ultimi anni, sono sempre più oggetto di furti nelle abitazioni. Apprezziamo inoltre gli sforzi dal Comandante Rossio per la nascita di un corpo di Guardie volontarie a tutela dell’ambiente. Attendiamo e sosteniamo l’istituzione della cosiddetta Polizia Provinciale che a nostro avviso sarà fondamentale sotto il profilo logistico per le aree a vocazione turistica».

Sappiamo che il PRG a Levico è fermo da anni, voi cosa farete?

«Dobbiamo assolutamente realizzare un nuovo PRG che valorizzi e tuteli il territorio, che non preveda l’implementazione di centri commerciali e che abbia un occhio di riguardo per l’ambiente».

PRG, viabilità…in concreto cosa farete?

«Levico è ferma da anni tra promesse non mantenute e progetti sbagliati. Stiamo studiando un piano generale per la viabilità tale che consenta spostamenti veloci senza però impattare con l’ambiente. Sicuramente gli svincoli con la Supervalsugana ed i collegamenti con le frazioni sono una priorità. Altra priorità è senza dubbio la pulizia di canali e fossi. Ad ottobre, proprio per la mancata manutenzione i danni sono stati ingenti. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti quindi dobbiamo prevenire».

Levico è sinonimo di turismo:

«Certo, è sinonimo di turismo e ambiente; mi permetta di aggiungere anche di agricoltura quindi prodotti tipici. Dobbiamo rilanciare il turismo attraverso politiche che destagionalizzino e che quindi rendano Levico attraente durante tutto l’anno. Stiamo studiando da tempo in collaborazione con realtà esterne competenti la possibilità di realizzare un parco faunistico e di realizzare un centro studi per l’ambiente. In tutto questo però il segreto del successo sarà una forte sburocratizzazione e semplificazione. Il Comune di Levico deve vere una parola d’ordine se vuole che i Cittadini possano investire: semplificazione. Agriturismo, attività produttive, commercio le attività devono poter aprire nel rispetto delle regole e senza che le procedure siano una odissea senza fine».

Lei è stato oggetto di attacchi personali durante la campagna elettorale cosa si sente di dire?

«Non solo io direi ma tutti i candidati della Coalizione. Certo, il clima di odio nei miei confronti fa male. Mi rendo però conto che se non hai elementi di programma da contestare non ti rimane che la demonizzazione dell’avversario: pratica abbastanza usuale del centro sinistra che non riesce a liberarsi di quella tendenza autoreferenziale e dogmatica che trae origini dal passato. La stessa che lo ha penalizzato nelle recenti consultazioni elettorali. Invidie, gelosie…mah meglio pensare al futuro dei Cittadini che, se mi eleggeranno Sindaco, potranno contare su una squadra che vuole essere di tutti e non solo di una parte come invece è sempre stato».

Al suo avversario Beretta cosa vuole dire?

«Gli stringo idealmente la mano e gli faccio un in bocca al lupo nella speranza che accetti lo scontro politico, anche se duro, e metta da parte il resto. Ricordo che siamo in gioco per il futuro di Levico».

Vuole ringraziare qualcuno?

«Sicuramente tutto il gruppo che mi ha sostenuto e che ha condiviso il percorso fino ad oggi, Impegno x Levico, la nuova lista Fare! Per Levico e Frazioni e la Lega. Voglio anche ringraziare tutti i cittadini che si sono recati alle urne indipendentemente dal loro credo politico perché hanno dimostrato di essere interessati al futuro della comunità».