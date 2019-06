Rovereto: entrano nell’asilo di Via Venezia ma non rubano nulla

Con un impegno di spesa di 31.500 euro, Mori ha approvato il progetto – elaborato dal geometra Massimiliano Larcher del servizio tecnico comunale – per completare il parapetto in larice che mette in sicurezza la strada per il santuario di Montalbano.

Il sindaco Stefano Barozzi, che ha in capo a sé le deleghe per i lavori pubblici, spiega: «Rispetto alla parte già completata, ora si procede verso valle: dalla scalinata che sale dal Zòchel per congiungersi alla strada, si “scenderà” fino a completare il lavoro.

Questo intervento è realizzato grazie ai fondi statali erogati ai comuni per opere di messa in sicurezza delle strade. A Mori sono stati assegnati 70 mila euro e parte della cifra viene investita qui, anche considerato il pregio della camminata e il richiamo, anche turistico, che rivestono il Santuario e la ferrata.

Come richiedeva lo Stato, la procedura per dare via ai lavori si è conclusa entro il 15 maggio scorso e, tempo permettendo, la ditta darà il via al cantiere nei prossimi giorni».

Il nuovo intervento ricalca quello che caratterizza la parte alta della strada e che è stato completato nei mesi scorsi. Al tempo si erano spesi 37 mila euro.

Il parapetto in essere era usurato e realizzato in legno di abete. Inizialmente, l’amministrazione aveva ipotizzato di utilizzare, per il nuovo manufatto, l’acciaio corten.

L’idea, esposta ad alcuni residenti della zona e ad alcuni dei frequentatori abituali del santuario, impegnati anche nella sua costante manutenzione, è stata poi modificata e si è giunti a una condivisione sulla decisione di continuare a utilizzare il legno. Si tratta però legno di larice: più duraturo rispetto all’abete.