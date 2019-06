Roncone: nuovo attacco dell’orso M49, sbranati 5 asini

L’attacco dell’orso M49 è avvenuto due notti fa e ha fatto una strage.

Fiore Amistadi, in proprietario, ha trovato tre asini sbranati in fin di vita che dopo il controllo del veterinario sono stati abbattuti.

La grave perdita di Pus dalle profonde ferite avrebbe solo procurato ancora dolore agli animali destinati ormai a morte sicura.

Due sono stati abbattuti ieri sera, uno stamane.

Ma alla conta mancano altri due asini che probabilmente l’orso ha trascinato con se.

«Io non li vado certo a cercare – dichiara Amistadi – è stata qui la forestale dicendo che sarebbero andati loro a cercare gli asini spariti, ma per il momento qui non ho ancora visto nessuno»

Purtroppo gli attacchi dell’orso nella zona continuano.

Solo 4 settimane fa L’orso aveva portato un nuovo attacco sbranando altri due asini uno dei quali gravida che doveva partorire fra pochi giorni, sbranandoli e uccidendoli.

Nella zona M49 sta devastando ormai qualsiasi cosa.

Un anno fa erano stati distrutti anche tutti gli alveari di un altro agricoltore della zona che aveva già subito molte perdite dagli attacchi degli orsi.

La situazione si sta aggravando sempre di più ed ora in tutte le Giudicarie la gente ha paura. Gli agricoltori cominciano anche a dubitare che la forestale voglia davvero catturare M49.

«Secondo noi sanno dove si trova l’orso e lo stanno monitorando» – ci confida Amistadi