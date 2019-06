Pallamano, Coppa delle Regioni: quarto posto per Lubinati e Piffer

Si è chiuso qualche giorno fa il sipario su una delle stagioni più complicate e spettacolari della Dolomiti Energia Trentino – Aquila Basket.

Come già si vociferava sottobanco già da qualche tempo, ieri c’è stata la conferma: Maurizio Buscaglia non sarà il coach del team trentino durante la prossima stagione.

Oggi alle 12:00, il Presidente Luigi Longhi ed il Coach hanno incontrato i media durante una conferenza stampa.

Tutte le strade portano a qualcosa, a una destinazione, ad un cambiamento. Nulla resta uguale, tutto muta e può variare, sempre, in ogni momento. Alle volte, quando si è esterni ad una situazione, si fa presto a giudicare, ad esprimere giudizi personali su quella scelta. Ma, quando si tratta di pensare al bene di una società, bisogna spesso seguire il proprio istinto e fidarsi.

Sarà poi il tempo a dimostrare se questa scelta si sarà rivelata esatta o meno.

Trento ha deciso di fare un passo, che non deve essere necessariamente avanti o indietro, è solo un guardare avanti verso nuove occasioni che possono portare nuovi stimoli. E’ chiaro che la società non intende cambiare gli obbiettivi ed i principi su cui è fondata. “Preferiamo separarci un secondo prima che i rapporti si possano incrinare e che la chimica smetta di funzionare. Se sono sicuro di avere ragione? No” ha affermato poi Salvatore Trainotti.

Buscaglia ha fatto un percorso a dir poco incredibile con l’Aquila, da record: non solo per la durata (una collaborazione di 15 anni complessivi), ma anche per i successi ottenuti e per la crescita del team. Un team, questo, che in cinque stagioni in Serie A è riuscito ad arrivare ai Playoff di scudetto per cinque volte consecutive (solo altre due squadre sono riuscite a tanto) arrivando a meno di un passo dalla vittoria per due anni consecutivi.

“Abbiamo portato la Serie A, l’Europa e le finali di scudetto, la gente impazzisce e ti rendi conto di cosa stai facendo […] quando siamo arrivati in Serie A continuavano a chiedere se fossi sicuro di poter affrontare la massima serie con quei giocatori. Ho risposto che forse eravamo gli unici a poter far giocare quei giocatori. […] Mi dispiace moltissimo non aver portato lo scudetto a Trento, Sono tranquillo perché so che prima o poi ce la farà e io sarò il primo a tifare. […] Lascio una grande eredità, consapevole di aver dato tantissimo.” ha dichiarato Buscaglia, che sta iniziando a fare i conti con questo cambiamento che lo sta investendo in pieno durante queste giornate di fine primavera.

Trento è stata una città che, seppur riservata, ha saputo accogliere e dare il giusto valore ad una persona che ha portato onore ad una realtà totalmente diversa rispetto alle altre presenti in Italia. Qui, il basket non è mai stato uno sport dal grande seguito, ma partendo da qualche centinaio di fans, col tempo si è arrivati a riempire il palazzetto in più di un’occasione. Coach Buscaglia è stato una pietra miliare, un riferimento non solo per tutto lo staff di Aquila Basket, ma anche per lo stesso basket trentino. Basti pensare anche solo all’interesse mediatico e alla velocità con cui la notizia di questa decisione si è diffusa sul web.

La crescita di questo team, un percorso fatto di tentativi, di voglia di fare e di impegnarsi puntando sempre al miglioramento di tutti sarà sempre ciò che contraddistinguerà il team trentino dalle altre squadre italiane.

Perché l’Aquila è esattamente come il nome dell’animale che porta: un piccolo che cresce, che inizia ad osare e ad ampliare i propri orizzonti. Ora sta imparando a volare, si sta affermando ad un certo livello ma può ancora migliorarsi. Per questo motivo un cambio di vento o di direzione può diventare un nuovo stimolo. Senza mai dimenticare che il vento può sempre cambiare, ma non il cielo sotto cui continuare a volare e far sognare chi osserva e chi ha contribuito a portarla sempre più in alto.

A malincuore, quindi, tutta la città saluta Coach Buscaglia, che è stato parte fondamentale della storia dell’Aquila Basket. Non lo dimenticheremo mai e siamo tutti sicuri che saprà ottenere altri eccezionali risultati ovunque lo porterà il futuro viste le sue grandi capacità.