“Non fare il buffone”: il video realizzato dai ragazzi per costruire una cittadinanza attiva e consapevole

Per il secondo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Bassa Anaunia-Tuenno ha proposto agli studenti della scuola secondaria un percorso di etica prendendo spunto dal testo “E se nessuno mi becca?” di Bruce Weinstein.

Lo scorso anno, in collaborazione con il Piano Giovani 7×7 ComunInsieme, sono stati coinvolti alcuni ragazzi della scuola di Denno.

Quest’anno, invece, grazie alla disponibilità dei professori Costanza Chini e Andrea Basteri, è stato realizzato un percorso educativo con la produzione di un video realizzato dagli studenti della 3ªA di Tuenno dal titolo “Non fare il buffone”.

Pubblicità Pubblicità

Il video verrà presentato ai genitori, con un’anticipazione al mattino agli studenti delle altre classi, giovedì prossimo, 6 giugno, alle 20.30 all’aula magna della scuola secondaria di Tuenno.

Il progetto mira a riprendere alcune regole etiche per consentire ai ragazzi di fare sempre la scelta giusta nel momento in cui si trovano in una situazione difficile.

Agli studenti è stata lanciata una sfida per fare in modo che trovassero da soli il modo per distinguere quello che è giusto da ciò che è sbagliato.

Lo scopo non è diventare perfetti, ma vivere a pieno la vita e continuare a essere sempre fieri di se stessi. Naturalmente il percorso, che continuerà per tutta la vita, ha preso avvio da esperienze vicine ai ragazzi, “smontando” gli alibi che di solito sono utilizzati per giustificare le proprie scelte: lo fanno tutti, quindi deve essere giusto, se mi fa star bene vuol dire che giusto, se è legale è giusto se è illegale è sbagliato.

Tutto il progetto si è articolato attorno a principi di vita come non fare del male a nessuno, lascia il mondo un po’ meglio di come l’hai trovato, rispetta il prossimo, sii giusto, sii amorevole.

La proposta intende essere un tentativo di mettere le basi per costruire una cittadinanza attiva e consapevole, oltre a prevenire i vari episodi che spesso sono alla ribalta della cronaca: bullismo, cyberbullismo, vandalismo.