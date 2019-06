Dopo il discorso di Conte il Governo barcolla. “ Salvini e Di Maio dicano se vogliono andare avanti altrimenti rimetto il mandato”.

Isaiah Ogboe nigeriano di 31 anni già due settimane fa, quando fu trovato senza biglietto su un treno Frecciarossa aggredì due agenti della polizia ferroviaria di Vicenza.

Ora però, ha superato il limite, e dovrà rispondere di un’accusa ancora più grave: violenza sessuale aggravata.

L’uomo – irregolare in Italia, senza dimora e con una procedura di espulsione già avviata sulle spalle – ieri mattina in via del Carso a Vicenza, nel quartiere Villaggio del Sole, ha infatti aggredito una giovane autista di un autobus di linea.

Pubblicità Pubblicità

La donna, di 35 anni, aveva appena terminato una corsa da fuori città fino al capolinea appunto di via Carso.

La donna era ancora a bordo del mezzo, mentre tutti i passeggeri erano già scesi.

Il 31enne è salito sul mezzo e l’ha aggredita senza proferire parola.

La giovane autista si è difesa con tutta la forza che aveva, cercando di fuggire dall’autobus, ma nella colluttazione entrambi son finiti per terra fuori del pullman, dove l’aggressore ha tentanto di nuovo di usarle violenza, anche cercando di abbassarle i pantaloni.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di una anziano di 72 anni, che ha colpito il 31enne facendolo fuggire.

Il 72enne ha avuto anche la prontezza di fotografarlo mentre si allontanava e di chiamare quindi il 113.

Due pattuglie delle volanti, giunte sul posto, hanno iniziato quindi la caccia all’uomo ed è stato proprio in questo frangente che alla centrale della polizia è giunta un’altra telefonata, questa volta di una ragazzina di 10 anni, che da via Battaglione Aosta chiedeva aiuto per la nonna di 78 anni, spinta a terra da un uomo in fuga la cui descrizione corrispondeva a quella dell’aggressore.

Gli agenti sono riusciti quindi a rintracciare l’uomo e con fatica ad arrestarlo (hanno dovuto utilizzare anche lo spray urticante) con l’accusa di violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire generalità e interruzione di pubblico servizio.

La donna aggredita e l’anziana sono state invece trasportate al pronto soccorso e sottoposte alle cure del caso.

Ora l’uomo, grazie al decreto sicurezza voluto dal ministro dell’interno Salvini potrà essere espulso immediatamente.

«CHE SCHIFO! Nigeriano “richiedente asilo” tenta di violentare la conducente di un autobus, ferendo nella fuga una signora di 78 anni che era in compagnia della nipotina. VERME, vergognati! Tutta la mia solidarietà alle vittime di questo delinquente, che posso già dirvi verrà presto ESPULSO, vedremo al suo Paese che cosa gli faranno. Altro che “porti aperti”: finché ci sarò io #tolleranzazero e VIA, VIA, VIA dall’Italia!» – Queste le parole di Matteo Salvini