Carabinieri: continua il monitoraggio in val di Cembra dopo le frane

Nuova frana in val di Cembra che segue di pochi giorni un altro smottamento avvenuto tra Cembra e Lisignago (qui articolo) al km 13,5.

Ieri pomeriggio impressionanti blocchi di pietra sono caduti sulla statale 612 tra Molina di Fiemme e Capriana.

Si è sfiorata la tragedia.

Fortunatamente nessun veicolo stava transitando quando le pietre sono finite in strada.

La caduta di questi grossi macigni è avvenuta verso le 15.30 all’imbocco della strada che dalla statale permette di raggiungere Capriana, in località Miravalle.

Prontamente segnalato dagli automobilisti di passaggio, è stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari del paese e del Servizio gestione strade della provincia.

Sul luogo anche il sindaco di Capriana Sandro Pedot, che spiega che il distacco si è verificato in un punto in cui in passato non erano mai stati segnalati problemi di tenuta del territorio.

Al momento la strada resta chiusa e per il transito da e per la Val di Fiemme bisogna salire fino a Carbonare e poi ridiscendere nuovamente in statale.

Il tratto di strada rimarrà chiuso almeno fino a tarda mattinata, quando verrà effettuato un nuovo sopralluogo da parte dei geologi della Provincia per verificare lo stato della parete.