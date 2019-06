Valsugana: rinasce la croce in via Campilonghi. Cercasi prete che la benedica

Non c’è limite al peggio quando si vuole la poltrona a tutti i costi.

E, in tal senso, le vecchia sinistra è di un’abilità sconcertante.

A Borgo Valsugana, il 9 giugno si decide chi sarà il Sindaco tra Martina Ferrai, sostenuta dalla vecchia e rottamata maggioranza provinciale (PD e UPT) nascosta dietro a civiche fantoccio ( Civitas, la sua succursale ViviAmo Borgo e Olle e Innova) ed Enrico Galvan appoggiato dal centro destra civico con “Borgo Domani” e “Borgo e Olle Bene Comune”.

Pubblicità Pubblicità

Esclusi dal ballottaggio Pellanda, con una civica (Rivivere Borgo) e Sbetta, sostenuta dall’attuale maggioranza provinciale (“Borgo e Olle uniti per il cambiamento”, “Lega autonomia Salvini Trentino” e “Agire per il Trentino” ).

Il movimento di Pellanda deciderà oggi se appoggiare qualcuno dei due candidati.

Pubblicità Pubblicità

Ma se lo farà, il sostegno andrà certamente a Galvan e non certo a Civitas.

Abbiamo in esclusiva le prove di vari incontri avvenuti tra l’ex assessore della giunta Dalledonne, Rinaldo Stroppa candidato alle recenti elezioni con Agire, e la candidata sindaco Martina Ferrai. (nella foto Stroppa), ma da qui al pensare ad una nuova alleanza ce ne vuole.

Ferrai ha nel frattempo avuto due incontri con la Lega dove nel primo, l’alleanza pareva cosa fatta, mentre nel secondo i dubbi sono cominciati a materializzarsi.

Con il carroccio il confronto pare sia ancora aperto.

Pare proprio che Martina Ferrai intenda seguire in tutto e per tutto le orme della sua madrina Laura Froner che nel 2000 aveva scalzato il sindaco uscente Mario Dandrea (centro destra civico) utilizzando i voti dell’estrema destra con un accordo sotto banco.

Ferrai come Froner, stessa iniziale e stessa sete di potere, nel caso vinca l’unica speranza per Borgo è che tra pochi anni tenti la cavalcata a Piazza Dante o prenda il treno di solo andata verso Roma.

Ma la cosa che ancora di più fa rabbrividire la comunità di Borgo è il fatto che in caso di vittoria in consiglio comunale entrerebbero ben 3 soggetti di una sola famiglia.

Insomma, gli interessi di famiglia in tal senso sarebbero di sicuro curati molto bene.

Il clima a Borgo è rovente, in un momento dove la Lega è insicura sul da farsi.

Galvan in tal senso ha sempre pubblicamente rifiutato la lega come alleato.

Sicuro forse che in questo caso difficilmente gli elettori voteranno la Ferrai che usa come paravento il Civismo pur avendo nella propria lista tutte persone identificabili con i partiti della sinistra che hanno messo in ginocchio l’Italia e il Trentino.

Pesa sul mancato accordo fra Lega e Agire per il Trentino il clamoroso sgarro fatto all’ex assessore Stroppa, in cerca ora di sicure vendette.

In tal senso Martina Ferrai ha convocato ufficialmente per oggi Loretta Capri. Ma l’idea di Agire è quella di non schierarsi con nessuno e lasciare liberi i lettori di votare chi vogliono. «I nostri lettori sono sempre liberi di votare chiunque» – sottolinea Cia

«Nessuno di noi ha preso posizione – spiega il segretario di Agire Claudio Cia – il nostro orientamento è di non prendere posizione, per noi Galvan non è il nuovo, ma anche dall’altra parte non c’è nulla di uovo, anzi, c’è un partito che usa il vecchio del civismo per nascondere l’ideologia e i valori della sinistra delle poltrone. Qualunque sarà lo schieramento vincente potrà comunque contare sul nostro appoggio in modo costruttivo»

La Ferrai sta cercando di raccogliere gli scontenti di chi è rimasto fuori cercando nel partito di Salvini strani accordi da massoneria in stile Licio Gelli.

Vedremo se grazie a tutte queste manovre gli illustri “trombati” del PD trasformato in Civitas riusciranno finalmente a sedersi nei posti che contano a Borgo

Insomma, alla fine cambiare tutto per non cambiare nulla, come il perfetto stile gattopardesco, tanto caro al PD Trentino trasformato per opportunità in Civitas.

Per la poltrona insomma si dimentica tutto, persino di aver dato del razzista all’avversario solo pochi minuti prima.

Ma Borgo Valsugana riuscirà ad assorbire un eventuale governo di centro sinistra pieno di contraddizioni e incongruenze nei prossimi cinque anni?

Ai posteri ed agli elettori l’ardua sentenza che deciderà le sorti di Borgo per i prossimi cinque anni.