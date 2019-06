Lucio Gardin: mercoledì 5 giugno al Teatro Sociale l’ironia sui luoghi comuni degli ingegneri

«Guarda tu sei speciale Jane, e se smetti di combattere la forza dentro di te, se la accogli, avrai il potere stesso di un Dio….. A volte vuoi credere che le persone sono qualcosa che non sono, ma quando ti rendi conto di chi sono….è troppo tardi….»

Dopo il mega successo planetario nel genere fantascienza-supereroi, dell’ultimo episodio degli Avengers, uscito a Pasqua 2019, per cui si parla di un record di incassi superiore a quello di Titanic, esce nelle sale italiane il 6 giugno 2019 il tanto atteso sequel della saga di X – Man: Dark Phoenix, con la regia di Simon Kinberg. L’uscita è stata più volte rimandata per ragioni di concorrenza con altre pellicole dello stesso genere uscite nel corso dell’anno.

La proiezione in anteprima si è svolta alla casa del cinema di Roma, seguita dall’incontro in press conference in collegamento da Londra con il cast di alcuni protagonisti, Micheal Fassbendern, Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy.

Senza dimenticare gli altri interpreti come la storica coppia (che lo è stata anche nella vita) Jennifer Lawrence e Nicholas Hoult, quindi la bellissima Alexandra Shipp, e Evan Peters, Tye Sheridan, nomi da far impazzire le fan di tutto il mondo. La realizzazione del film ha comportato tre anni di lavoro, e 200 milioni di dollari di investimento. il risultato vale lo sforzo, perché si dimostra come il più complesso e coinvolgente della saga.

Più che solo degli X-men, i mutanti creati da Stan Lee, in questo nuovo episodio della saga iniziata 20 anni fa, si può parlare forse di X-Women; le supereroi mutanti protagoniste sono donne infatti, Jane Grey interpretata da Sophie Turner, (famosa per il Trono di spade), che poi è l’eroina mutante Dark Phoenix, e Jessica Chastain (gia due volte candidata all’Oscar), che interpreta una villain, Miss Sinister, l’aliena con una forza incredibile dai poteri sovraumani, e dotata del potere di mutare forma e della capacità di usare la telepatia.

Accanto a loro ci sono Mystica, interpretata da Jennifer Lawrence, il Professor X, interpretato da James McAvoy, Magneto interpretato da Micheal Fassbendern, Bestia, interpretato da Nicholas Hoult, Ciclope, interpretato da Tye Sheridan, Tempesta è Alessia Shipp.

Dopo dieci da Apocalisse, la storia narra la vicenda di Jean Grey, colpita dal potere cosmico che la trasforma in un mutante invincibile (la Fenice Nera), dotato di tutti i superpoteri, tanto da diventare il mutante più potente della Terra. Nella lotta con sé stessa, Jean si scontra con la famiglia degli altri supereroi X-men, mettendo a rischio la sicurezza del pianeta.

E’ uno scontro formidabile, intenso, coinvolgente, in cui il regista Simon Kinberg ha voluto portare in scena la rabbia femminile difronte all’autorità costituita.

Gli X-Men sono una grande famiglia e in questo episodio si scontrano con la Fenice che rinasce dentro Jane Grey.

Con la forte consapevolezza di una propria dimensione di potenza, emergono i desideri, i demoni che spesso ci appartengono, e la conseguenza nel manifestarli è la messa in discussione dell’equilibrio di un sistema di potere.

Questo scontro epocale porta al rischio di una vittoria degli alieni che ambiscono a governare l’intera galassia.

Mettere in discussione un potere precostituito, che nel film è rappresentato dall’autorità del professor X-Xavier, costituisce un tema di grande attualità, e la narrazione fantasy così appassionante, rappresenta la condizione di una società in continua evoluzione in cui il potere tenta sempre di perpetuare sé stesso, e la sola forza del cambiamento dipende dalla presenza di “eroi” che vogliono cambiare le cose. Il rischio più grande per una società viene quando si incontrano ignoranza e potere. Allora si che l’umanità è a rischio.

La morte di Mystica (Jennifer Lawrence) dà l’idea di essere un addio dell’attrice Jennifer Lawrence al cast degli X –Men. Questo suo proposito l’aveva dichiarato già più volte nel corso della registrazione del film.

La battaglia tra Jean e Magneto (Micheal Fassbender) mette in risalto come il potere di Jean sia tale da sopraffare Magneto. Lui vuole anteporre un bene superiore ad altri interessi e soffre molto per il legame con Mystica, sfociando in un pianto.

Un carattere specifico degli X – Men, i mutanti della serie, è quella comunque di rinnovarsi sia nella tipologia, sia rispetto ai superpoteri, ottenendo comunque il risultato di catturare il pubblico dei teens di tutto il mondo. L’idea stessa di possedere dei superpoteri che ci differenziano dagli altri umani, è sempre stato un topos nell’immaginario collettivo. Il cinema ha sfruttato al meglio questo carattere tanto sognato dal pubblico.

Adesso accanto alle Wonder Woman, alle Black Phanters, alle supereroi di Capital Marvel, alle Avengers….possiamo aggiungere le Black Phanters, per la gioia delle donne che amano lottare e non arrendersi mai!