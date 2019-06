Edilizia scolastica: nuove risorse per circa 3 milioni di euro

Al sindaco Andreatta dovrebbero spiegare la differenza che passa tra un discorso istituzionale e uno di propaganda elettorale che tra le altre cose, la dovrà fare a favore di un altro e non per se stesso.

Oppure i primi caldi lo hanno mandato in confusione e avrà pensato che tutta quella musica, quella gente in piazza, quelle divise fossero li per lui che dal palco di piazza Duomo, dava il via alla campagna elettorale.

Di certo qualcosa non ha funzionato e Andretta ha sciorinato una sorta di omelia elettorale nella quale erano evidenti le allusioni politiche, come nel caso del passaggio : “No all’uomo forte. No al baratto tra un po’ meno libertà e un po’ di surplus di presunta sicurezza”.

Il Sindaco a chi voleva alludere?

Chi è l’uomo forte che le fa tanta paura?

E poi questi trentini che non si fidano della sua parola che è tutto una falsa percezione e per la sicurezza, sono disposti a perdere un po’ di libertà personale?

Meglio una bella paternale.

Non sarà che magari prima di salire sul palco non sia andato in quel nascondiglio segreto del suo ufficio a vedere se c’è ancora ben riposta quell’orribile mozione che poi è stata votata anche dai suoi assessori, per mandare l’esercito in strada ?

E ha raggiunto piazza Duomo sereno e rassicurato.

Poi tutti quei richiami alla resistenza, al passaggio da “sudditi a cittadini” (tralasciando quei sospetti anche documentati, di brogli sull’esito del referendum); di un 2 giugno figlio dei partigiani e degli oppositori politici, sarebbero stati opportuni il 25 aprile, ma non il 2 giugno.

Qualcuno lo spieghi al sindaco che sono celebrazioni del tutto diverse tra loro.

O forse nella fretta Andreatta ha sbagliato velina e ha preso quella sbagliata?

Di certo Andreatta è alla ricerca di consensi per riuscire a sfangare i mesi che lo separano dalla fine del suo mandato ed allora vuol far capire chiaro e netto quello pensa.

Peccato che questo sindaco non riesca ad indovinarne una che sia una e quando prova a uscire dall’anonimato, sbaglia tutto.

Per fortuna di tutti i trentini, il prossimo 2 giugno non sarà lui il sindaco sul palco e quella di ieri è stata una della tante cose che prova a fare, ma per fortuna nostra saranno le ultime.