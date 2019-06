Censimento permanente 2019: il Comune di Ville d’Anaunia cerca 3 rilevatori

Il Comune di Ville d’Anaunia ha pubblicato un avviso nel quale comunica che è stata indetta una procedura comparativa per la formazione della graduatoria ai fini dell’affidamento dell’incarico di rilevatore al prossimo censimento permanente 2019.

La raccolta delle domande per l’ammissione alla procedura selettiva è aperta fino alle 12 del 18 giugno prossimo.

Verrà quindi formata una graduatoria da cui attingere per l’affidamento di incarichi esterni a tre rilevatori statistici nell’ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Anno 2019.

L’attività di rilevazione relativa alle due indagini (areale e da lista) coprirà il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019, salvo diverse disposizioni da parte dell’Istat, e comunque per l’intero periodo di effettiva necessità.

Per presentare la propria candidatura bisogna essere maggiorenni e possedere il diploma di scuola superiore. Altri titoli ed esperienze garantiranno punti in più per la formazione della graduatoria.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Ville d’Anaunia a Tuenno entro, come detto, le 12 del 18 giugno prossimo.

L’avviso completo è consultabile sul sito internet del Comune www.comune.villedanaunia.tn.it.