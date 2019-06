AvviAnaunia Business: una nuova (e interessante) opportunità per tre laureati

Il Comune di Ville d’Anaunia, insieme alla Cassa Rurale Val di Non e al Dipartimento di Economia e management dell’Università di Trento, ha deciso di attivare AvviAnaunia_Business.

Si tratta di un progetto che prevede di creare un gruppo di tre ragazzi per uno studio sulle opportunità del territorio, l’individuazione delle aree dove si possono istituire dei servizi e aree di intervento per il settore pubblico e il supporto a 5 nuove imprese, con un processo di incubazione.

La ricerca ha l’obiettivo di dare slancio allo sviluppo in chiave turistica, sociale e di innovazione tecnologica del territorio comunale, coinvolgendo giovani che vogliono fare esperienza di lavoro per il progetto in veste di professionisti.

La borsa di studio ha un importo di 1.000 euro al mese per 6 mesi, per ciascuno dei tre ragazzi. I requisiti di accesso sono il possesso della laurea magistrale negli ambiti di studio individuati, da meno di un anno.

TRE AMBITI DI RICERCA – Sono stati individuati tre ambiti di ricerca, su cui i tre laureati lavoreranno.

Il primo è quello turistico e durante il periodo di studio i ricercatori dovranno rispondere alle seguenti domande: come allineare l’offerta? come rilanciare il settore? Quali difficoltà incontra l’avvio di business da parte di giovani imprenditori/imprenditrici nel settore turistico? Quali azioni di supporto a start-up possono essere promosse dall’Amministrazione locale?

In questo caso è richiesta la laurea magistrale in Management, Management della sostenibilità e del turismo o simili.

Il secondo ambito d’interesse è quello tecnologico, con i ricercatori che saranno stimolanti da domande del tipo: Quali azioni potrebbero essere attivate per rendere la tecnologia utile per lo sviluppo del settore turistico e dei settori correlati in Val di Non?

Viene richiesta la laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Master of Science in Quantitative and Computational Biology o simili.

L’ultimo ambito su cui si concentrerà la ricerca è quello sociale: Perché non è diffusa la mentalità imprenditoriale? Cosa si può fare perché si attivi la voglia di fare impresa? Quali difficoltà incontra l’avvio di business da parte di giovani imprenditori/imprenditrici nel settore turistico? Quali azioni di supporto a start-up possono essere promosse dall’amministrazione locale?

Saranno queste le domande a cui rispondere. È richiesta in questo caso la laurea magistrale in Management, Management della sostenibilità e del turismo, in sociologia o simili.

Il progetto è finanziato dalla Provincia di Trento, tramite bando per il finanziamento di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non densamente popolate, gestito dall’U.M.S.T. Sviluppo della riforma istituzionale.