America dell’est, dove natura e metropoli trovano l’unione perfetta.

L’America è uno di quei continenti che affascina qualunque persona sotto molti punti di vista. Tante sono le differenze geografiche, sociali e climatiche che differenziano il territorio e lo rendono per questo incomparabile.

Oggi vi portiamo in uno dei suoi Stati, forse il più complesso, vasto e moderno: gli Stati Uniti.

L’ unico modo per percepire la loro vera essenza è viaggiando attraverso posti che daranno emozioni e sensazioni diverse tra loro. Sì, perché gli USA, United States of America, possiedono ricche Metropoli con alti grattaceli dove tutto appare possibile e dove “i sogni diventano realtà.“

Muoversi negli Stati Uniti vuol dire anche attraversare estesi spazi incontaminati, grandi parchi, spiagge e riserve naturali. Una delle parti migliori per concedere al viaggiatore una totale immersione in questo mondo, toccando tutte le sue realtà è l’est degli Stati Uniti.

Un itinerario che permetterà di vedere molte cose in poco tempo, viaggiando attraverso città capisaldi della storia americana ed esclusivi panorami naturali.

Con una portata d’acqua di 168 mila metri cubi al minuto, le Cascate del Niagara rappresentano un vero spettacolo della natura. Grazie alla loro bellezza sono diventate le più famose del mondo.

Incredibile come in questa zona la natura incontaminata si accosta perfettamente alle metropoli più conosciute dell’America.

Toronto, capitale economica e culturale del Canada è famosa principalmente per il suo inconfondibile skyline, che fa da cornice alla protagonista CN Tower. Non mancano inoltre ampi spazi verdi specialmente sul lungo lago Ontario.

Da una città multiculturale come Toronto è possibile passare al punto nevralgico della politica americana, Washington DC.

Quando si visita questa città si ha la sensazione di trovarsi in un posto importante. Infatti è sede delle principali istituzioni di Governo degli Stati Uniti, dalla La Casa Bianca al il Fondo Monetario Internazionale.

In questa zona dell’America è possibile anche visitare Philadelphia che, grazie al suo ricco valore culturale, storico ed artistico è la prima città degli USA ad entrare nell’elenco dell’UNESCO.

Un’altra visita da non perdere è alla “città che non dorme mai”: New York.

Città cosmopolita per eccellenza, il cinema e la letteratura l’hanno resa protagonista di numerosi sceneggiati.

Di simboli la Grande Mela ne ha molti, ma il più famoso è La Statua della Libertà che domina l’intera baia di Manhattan.

