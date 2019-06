Telve Valsugana: maxisequestro di magliette del Giro d’Italia

Per 11 anni il venditore non ha mai rinnovato l’autorizzazione alla vendita su aree pubbliche, stazionando per tutto questo tempo in maniera abusiva.

Ieri mattina gli uomini della Guardia di Finanza di Borgo Valsugana hanno sequestrato tutta la merce che l’uomo stata allestendo a Telve: 852 pezzi per un valore di 10 mila euro.

L’organizzazione è partita da un serrato controllo dei poliziotti in borghese finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e alle verifiche sul rilascio di scontrini e ricevute.

Pubblicità Pubblicità

A Telve i finanzieri si sono avvicinati alla bancarella dell’uomo per un controllo più approfondito.

Il marchio presente sulla merce era originale, ma la posizione del finto commerciante era irregolare: l’uomo non aveva rinnovato per 11 anni l’autorizzazione al commercio.

Pubblicità Pubblicità

L’ultima autorizzazione risale al 2007 rilasciata dal comune di Casoria (provincia di Napoli), e nel 2008 risulta che l’uomo abbia terminato la propria attività.

Sempre da 11 anni l’uomo puntualmente non presenta la denuncia dei redditi e risulta essere senza partita Iva. Un evasore su tutti i fronti.