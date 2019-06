Premiati i vincitori del Concorso EconoMia

Al Festival dell’Economia di Trento oggi è tornato anche il concorso EconoMia: a Palazzo Calepini, sala Fondazione Caritro, i venti giovani vincitori sono stati premiati dal direttore scientifico del Festival, Tito Boeri.

Si tratta di 8 studenti della Lombardia, 3 della Puglia, 2 di Campania, Piemonte e Veneto, 1 di Sicilia, Emilia-Romagna e Friuli.

Per indirizzo scolastico 8 sono degli ITE, 6 dei Licei Scientifici, 4 del Liceo Economico Sociale/ Liceo delle Scienze Umane, 2 del Liceo Classico. 14 sono i maschi e 6 le femmine; 7 appartengono a classi IV^ e 13 alle V^.

A loro in premio l’ospitalità a Trento nelle giornate del Festival, un assegno di 200 euro a testa, oltre a un ulteriore premio da parte del Ministero e la possibilità di essere inseriti nell’Albo nazionale delle eccellenze. Il concorso EconoMia rientra infatti anche per il triennio 2018-21 tra le competizioni del Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR.

“Questo concorso, partito da un liceo scientifico, acquista ogni anno maggiore importanza e diventa più selettivo – ha detto agli studenti Boeri -per questo dovete essere orgogliosi del risutato che avete ottenuto. Per coloro che proseguiranno con gli studi universitari sui temi economici una raccomandazione: dovete essere consapevoli che studierete una materia complessa, ma che vi può offrire comprensioni su aspetti cruciali. L’invito è quello di utilizzare un linguaggio più semplice per spiegare ragionamenti complessi, senza cadere nel tranello di accettare modi di ragionare comuni. Non si finisce mai di imparare.”

Sono state le conclusioni di Boeri: “Soprattutto in una questione complessa come l’economia, ma avete anche la grande fortuna di essere in un mondo in cui ci sono sempre più informazioni”.

Sul tavolo dei relatori, con il direttore scientifico del Festival Tito Boeri, vi erano Enrico Castrovilli di AEEE-Italia con il presidente Roberto Fini, Giorgio Fodor dell’Università di Trento e Paolo Dalvit del Dipartimento provinciale Istruzione e Cultura. In apertura anche un video realizzato dai ragazzi della III A dell’Istituto comprensivo di Cavalese, che nel corso dell’anno hanno incontrato il professor Carlo Cottarelli dell’Università Cattolica di Milano, ospite proprio oggi al Festival dell’Economia.

Sotto la guida del professor Christian Giacomozzi, i ragazzi di terza media hanno presentato relazioni sui sette peccati capitali dell’economia italiana e hanno ascoltato il professor Cottarelli spiegare in termini reali cosa significa economia.

Il concorso EconoMia, svolto sul tema del Festival, premia i 20 migliori studenti di scuole secondarie superiori italiane.

Alla settima edizione del Concorso sono state invitate tutte le scuole secondarie di secondo grado italiane (ultime due classi e ultima classe per le scuole professionali), dai licei, agli istituti tecnici alla formazione professionale, più di 130 le scuole di tutt’Italia che hanno aderito, quasi un migliaio studenti che hanno partecipato.

I promotori del Concorso sono il Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento ovvero la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento, Editore Laterza, nonché il Dipartimento Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Miur, AEEE-Italia – Associazione Europea per l’Educazione Economica e ITE G.B. Bodoni, fra i sostenitori vi è Tuttoscuola, media partner Orizzonti Tv.