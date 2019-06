Ala: Prg approvato in prima adozione

Dopo che la maggioranza dei consiglieri comunali si era dichiarata incompatibile con la discussione della variante generale al Piano regolatore, tutto è stato passato al commissario ad acta.

La Provincia lo ha nominato in aprile, ed è l’architetto di Trento Giuseppe Filippin. Quest’ultimo ha approvato nei giorni scorsi, in prima adozione, la variante, che adesso è stata depositata in visione in Comune, dove resterà – per le osservazioni dei cittadini – per sessanta giorni.

Questo comporta un momento fondamentale per il Comune di Ala, la cui pianificazione urbanistica si basava ancora sul Prg licenziato nel 1998.

Pubblicità Pubblicità

Dopo ventun’anni, lo strumento viene finalmente aggiornato.

Si è scongiurato il rischio di entrare nel semestre bianco e di dover poi ripartire da zero, come purtroppo era accaduto durante la precedente legislatura.

La documentazione resterà esposta al pubblico per 60 giorni, durante i quali i cittadini potranno presentare osservazioni nell’interesse pubblico; la documentazione sarà inviata al servizio urbanistica della Provincia.

Contemporaneamente iniziano i 90 giorni entro i quali la stessa Provincia dovrà dare le proprie indicazioni. Le osservazioni pervenute dalla cittadinanza saranno valutate e, se ritenute pertinenti, adottate. A quel punto il commissario farà la seconda adozione; sarà la giunta provinciale ad approvare definitivamente il documento.

I tempi sono quindi certi; a meno di intoppi straordinari, in autunno ci sarà la seconda adozione. Sta procedendo in parallelo l’iter per la variante specifica sui centri storici, la cui documentazione verrà consegnata all’amministrazione a fine giugno.

Presto Ala avrà così degli strumenti urbanistici adeguati e aggiornati.

«Siamo riusciti dopo ventun’anni di attesa a portare a casa la variante al Prg – commenta il sindaco Claudio Soini – non è solo importante per il Comune avere uno strumento urbanistico aggiornato, lo è anche e soprattutto per i cittadini.

La variante muoverà anche economia, dato che da essa dipendono molti interventi che i cittadini attendono di poter fare sulle loro proprietà. La nostra amministrazione ha svolto un grande lavoro, partendo da quello che avevano fatto i nostri predecessori.

Noi speravamo di poter fare prima, ma è intervenuta nel mezzo la nuova legge urbanistica provinciale del 2015, che ha cambiato tutte le norme. I tempi si sono allungati, ma ce l’abbiamo fatta».

Soddisfazione anche per l’assessore Stefano Gatti, che ha seguito personalmente tutto il lavoro. «Questo Prg, grazie anche a degli accordi urbanistici, risolverà molti problemi di Ala. Il documenti definisce il perimetro dei centri – la cosiddetta cinta urbana – concetto che abbiamo ereditato e mantenuto dal lavoro delle precedenti amministrazioni.

Recepiamo le normative in materia di sviluppo sostenibile, individuiamo dei parchi pubblici per le frazioni, cerchiamo di valorizzare il patrimonio rurale e di limitare lo sfruttamento del territorio. Ringrazio i tecnici che hanno seguito questo complesso lavoro, in particolare quellio del Comune e della Comunità della Vallagarina».

Nel mese di giugno il Comune organizzerà una serata per i professionisti del settore, dove verranno presentate le novità del Prg.