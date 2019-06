La scuola dell’infanzia di Vigo di Ton ha spento 80 candeline

Compleanno speciale per la scuola dell’infanzia di Vigo di Ton che, in occasione degli 80 anni di fondazione, ha chiamato attorno a sé cittadini, famiglie, volontari e rappresentanti delle istituzioni per ricordare tutti insieme la storia di quest’importante istituzione.

Un’istituzione che ha sempre portato avanti un’idea di scuola attenta al cambiamento e alle nuove domande educative.

Con un pizzico di emozione, durante la cerimonia sono state ricordate le tappe che, a partire dal 1939, hanno dato vita alla scuola che è oggi.

Tante sono poi le esperienze e molti i progetti realizzati dai bambini, guidati dalle insegnanti, a cui è stato dato spazio nel corso della giornata.

Tra i progetti esposti, che hanno messo in luce la stretta relazione tra la scuola e il suo territorio con le famiglie e i cittadini che lo abitano, particolare attenzione è stata dedicata alle “Piccole guide per grandi scoperte” e al percorso che ha portato all’intitolazione della scuola a Fortunato Depero.

Tra sorrisi, istanti di gioia e un filo di malinconia, in molti non sono voluti mancare a questo momento di festa, a cui hanno partecipato anche numerose autorità come il presidente dell’Ente Gestore Piero Turri, la coordinatrice Elena Ricci, il presidente della Federazione Provinciale Scuole Materne Giuliano Baldessari, la presidente del Comitato di Gestione Manuela Eccher, il sindaco di Ton Angelo Fedrizzi, il presidente della Comunità della Val di Non Silvano Dominici e il parroco don Alessio.

UN LUOGO DI CULTURA, INCLUSIONE ED EDUCAZIONE – L’idea era di festeggiare la scuola dell’infanzia come un luogo di cultura, servizio, relazione. Luogo di accoglienza e di ascolto, di inclusione e di educazione alla cittadinanza.

Festeggiare non solo ricordando la generosa e lungimirante progettualità e disponibilità dei fondatori e dei cittadini che diedero vita a questa istituzione nel 1939, ma valorizzando e riattualizzando quell’energia generatrice per promuovere nuova crescita, innovazione, apertura al futuro.

Ottant’anni sono una vita. Una vita fatta di tante storie, di tanti incontri. Storie e incontri che le insegnanti hanno saputo sollecitare e valorizzare permettendo alle testimonianze di dialogare tra di loro e di farsi tessuto di un racconto che ha intrecciato le voci di tanti testimoni a quelle dei bambini che oggi frequentano la scuola.

Sono state anche ricordate le iniziative che, nel corso dell’anno, hanno intrecciato le voci di tanti testimoni a quelle dei bambini che oggi frequentano la scuola, coinvolgendo gli anziani che per primi ne avevano fatto parte nel lontano 1939.

I bambini hanno avuto così modo di ragionare su questi racconti, hanno posto domande ed espresso le loro opinioni, hanno riflettuto in gruppo.

Sono stati quindi coinvolti anche i nonni che, attraverso un questionario con domande elaborate dai bambini stessi, hanno ricordato quali giochi si facevano una volta, che cosa si mangiava, dove si dormiva e, in generale, come si svolgeva la giornata scolastica.

Gli scolari hanno avuto anche la possibilità di passare dei momenti a scuola con loro condividendo i giochi di un tempo, facendo passeggiate che i nonni facevano in passato in luoghi del paese per loro significativi e condividendo attraverso laboratori di cucina antiche e gustose ricette.

Attraverso tutte queste occasioni i bambini hanno potuto cogliere le differenze della scuola di una volta rispetto a quella di oggi e hanno potuto esprimere e condividere le proprie esperienze e il proprio punto di vista.

Valorizzata anche la sempre attiva partecipazione delle famiglie, che hanno collaborato alle tante iniziative di coinvolgimento e formazione che la scuola ha organizzato.