Figuracce Ugo Rossi, la maggioranza attacca: «Un applauso per la coerenza»

Ugo Rossi finisce nel mirino della maggioranza dopo alcune dichiarazioni riguardanti le dimissioni dei capo di gabinetto della giunta Fugatti.

«Adesso dovete dimostrarci che non c’è due senza tre» – Aveva detto durante i lavori dell’aula.

Ma spesso chi critica dovrebbe prima guardare in casa propria e ricordare il famoso proverbio «il bue che dice cornuto all’asino»

L’altro giorno, probabilmente preso dalla concitazione del dibattito in Aula, il Consigliere del Patt Ugo Rossi, ha ritenuto di dedicare il proprio prezioso tempo alle scelte di organizzazione del personale, facendo appunto queste dichiarazioni: L’ex Presidente ed ex Assessore ha negato d’aver mai preso parte a Giunte nelle quali abbiano lavorato persone che non fossero specchiate e dai precedenti inappuntabili.

Ma questo non corrisponderebbe al vero.

Infatti nella XIV legislatura (2008-2013) a ricoprire il ruolo di Assessore della Provincia Autonoma di Trento alla Salute e Politiche Sociali – e quindi a far parte della Giunta provinciale – era proprio un certo Ugo Rossi.

Quindi, a meno d’improbabili omonimie, l’allora Assessore non ebbe alcunché da ridire quando, nel Gennaio 2009, il Governatore Lorenzo Dellai assunse presso l’ufficio di gabinetto della presidenza della Provincia il signor F.R., tristemente noto alla stampa oltre che alle cronache giudiziarie, per aver patteggiato proprio dieci giorni prima della sua assunzione un anno di reclusione per appropriazione indebita e peculato.

Sulla questione interviene anche il consigliere provinciale Alessia Ambrosi: «Ora, come mai lo stesso Consigliere Rossi, che solo l’altro ieri negava l’assunzione di siffatti personaggi, oggi si erge a moralizzatore?» – Chiede Ambrosi.

«Essendo rappresentante di un partito, il PATT, che – cito testualmente dai suoi principi fondanti – “informa la sua azione politica ai principi morali derivanti dalla dottrina sociale della Chiesa”, il collega Consigliere dovrebbe aver già sentito questo monito, che ritengo di ricordargli, nel caso se lo fosse dimenticato: “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? (Luca 6,41)”» – conclude Alessia Ambrosi.

Ma non è finita. «Il potere logora, ma solo chi non ce l’ha».

La famosa frase di Giulio Andreotti calza perfettamente al consigliere di minoranza del PATT che si è anche lasciato andare ad una bestemmia in piena aula consigliare.

Ugo Rossi in piena trans agonistica e ormai fuori controllo mentre interveniva in aula sul caso Cristoforetti si è lasciato sfuggire una bestemmia.

Per la stessa ragione nella precedente legislatura Walter Kaswalder era stato «crocefisso» e attaccato per settimane dal centro sinistra che in questo caso non ha fiatato.

Sul caso però è intervenuto in aula e sulla sua pagina facebook Claudio Cia: «In passato per un episodio simile, il centrosinistra ha fatto un putiferio. Sono andato a rileggermi gli interventi di allora… chi ha stigmatizzato, chi ammonito, chi dichiarava “inaccettabile, in Consiglio serve un linguaggio consono le parole hanno un peso e noi qui non parliamo solo all’aula ma all’intera comunità”. Così dicevano allora. Adesso fanno finta di nulla. E’ il sistema dei “due pesi – due misure”. Un applauso per la coerenza…Per il Pd adesso va tutto bene?»

Per Ugo Rossi due nuovi scivoloni dopo essere stato «beccato» in aula consiliare nel bel mezzo dei lavori mentre guardava il giro d’Italia dal suo Tablet e scriveva sul cellulare (qui articolo)

«Non c’è due senza tre» tuonava Rossi in Aula.

Lui però si è portato avanti facendo tre figuracce in solo 2 giorni di lavori consiliari.

Un vero record che sarà difficile da battere e senza precedenti.