Drammatico incidente a san Lorenzo Dorsino: cinque feriti, uno gravissimo

Drammatico incidente intorno a mezzogiorno sulla strada Statale SS 421 a san Lorenzo Dorsino in località Nembia

Un’autovettura ha centrato 3 motociclisti che sono finiti a terra sulla carreggiata.

Sul posto sono arrivate due ambulanza di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco, l’elisoccorso e la Polizia Locale che sta facendo i rilievi per risalire alle responsabilità

Sono stati ricoverati al Santa Chiara di Trento 5 persone.

Un 39 enne che sarebbe in condizioni gravissime con alcune funzioni compromesse, un 24 enne e un 34 enne in condizioni gravi e altre due persone in codice rosso.